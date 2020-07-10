Всього 165 грн на місяць на 1 км газопроводів передбачено на роботи з безпеки в тарифі АТ «Хмельницькгаз»



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Газорозподільна мережа Хмельницької області завантажена лише на 10% від своєї проектної потужності

«Для повноцінної модернізації газорозподільної системи Хмельницької області необхідні інвестиції на рівні 203,64 млн грн з ПДВ на рік»

Більше 5 років фінансування робіт з безпеки газорозподільної системи Хмельницької області залишається на рівні, значно нижчому за необхідний. Водночас, 38% газорозподільних мереж на Хмельниччині вже повністю зношені.

В тарифі на доставку газу в Хмельницькій області передбачено 165 грн. на кілометр газогонів на місяць. Це менше, ніж 27 грн. на день, в тому числі і на проведення екстрених ремонтно-відновлювальних робіт та усунення аварійних ситуацій. Тим часом, до кінця року ще 1 тис. км газопроводів та майже 200 газорегуляторних пунктів повністю вичерпають свій ресурс та стануть потенційно небезпечними.

З 1 липня 2020 року НКРЕКП встановила тариф на розподіл газу для АТ «Хмельницькгаз» на рівні 1,104 грн. з ПДВ замість анонсованого 1,20 грн., що дозволить лише поверхнево провести заплановані роботи та екстрені ремонти на газорозподільній мережі області. Відтак через недостатнього тарифу, газовики не зможуть модернізувати та провести реконструкції системи газопостачання, також неможливо буде провести і безкоштовну заміну лічильників споживачам.

«Для повноцінної модернізації газорозподільної системи Хмельницької області необхідні інвестиції на рівні 203,64 млн грн з ПДВ на рік. Це дозволило б підвищити рівень безпеки газопостачання і зробити систему набагато ефективнішою, - інформує технічний директор АТ «Хмельницькгаз» Дмитро Дідич. - В 2020 році, Інвестпрограма АТ «Хмельницькгаз» становить всього 81, 8 млн грн на рік».

Газорозподільна мережа Хмельницької області завантажена лише на 10% від своєї проектної потужності, однак, для безперебійної та безпечної доставки газу необхідно цілодобово підтримувати повністю її технічно справний стан протяжністю біля 18 тис.

АТ «Хмельницькгаз» - газорозподільна компанія, яка здійснює свою діяльність на території Хмельницької області, окрім м.Шепетівки та Шепетівського району, у співпраці з брендом РГК.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.