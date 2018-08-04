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    Економіка та фінанси

    Введено в дію новий маршрут з Китаю до Мілана

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    Введено в дію новий маршрут з Китаю до Мілана

    З 2011 року поїзди почали курсувати між 48 китайськими і 42 європейськими містами.

    У п'ятницю відкрився новий залізничний вантажний маршрут, який з'єднує східнокитайську провінцію Шаньдун з італійським містом Мілан.

    Поїзд з 41 контейнером, завантажений одягом, електронними продуктами та обладнанням відправився з Північного вокзалу Яньчжоу у п’ятницю вранці. Повідомляється, що рейси будуть здійснюватися щоп'ятниці.

    На подолання відстані в 10900 км поїзду знадобиться 18 днів, включаючи зупинку в Ченду для проходження митних процедур.

    Також пряме вантажне залізничне сполучення буде відкрито між провінцією Шаньдун і Європою 31 серпня. Потяги, які виїжджають з Північного вокзалу Яньчжоу, будуть доставляти товари в такі міста як Варшава, Гамбург, Дуйсбург через Росію і Білорусь.

    Станом на кінець червня в рамках вантажних залізничних перевезень Китай - Європа було відправлено в цілому більше 9000 поїздів. З моменту запуску першого рейсу в 2011 році поїзди почали курсувати між 48 китайськими і 42 європейськими містами.

    Джерело: Синьхуа

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