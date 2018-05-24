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    У Порошенка оприлюднили оновлений список санкцій проти Росії

    • Розсилка
    У Порошенка оприлюднили оновлений список санкцій проти Росії

    До списку потрапили 1748 фізичних та 756 юридичних осіб

    Адміністрація президента України оприлюднила оновлений перелік санкцій, які Україна ввела проти Росії згідно з рішенням Ради нацбезпеки та оборони від 2 травня і указу президента від 14 травня.

    Перелік санкцій проти фізичних та юридичних осіб з'явився на сайті АП 24 травня.

    До списку потрапили 1748 фізичних осіб та 756 юридичних осіб.

    Рік тому у санкційних списках містилось 1228 фізичних і 468 юридичних осіб.

    Зокрема, у переліку санкції проти юридичних осіб міститься представництво в Україні російського інформагентства «РИА Новости», а також товариство «Інтерселект».

    Як повідомлялося, ЄС планує продовжити антиросійські санкції ще на півроку.

    Також Сполучені Штати і далі запроваджуватимуть санкції щодо Росії через стратегічний виклик, який створює Кремль для Вашингтона, агресію РФ проти союзників США, невиконання Москвою Мінських угод і спроби втручання у демократичні вибори.

    Нагадаємо, МЗС Великої Британії прогнозує посилення санкцій проти РосіїГлава МЗС Великої Британії Борис Джонсон вважає введення США додаткових санкцій відносно Росії дієвим заходом і розглядає можливість аналогічного кроку з боку Лондона.

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