У Порошенка оприлюднили оновлений список санкцій проти Росії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

До списку потрапили 1748 фізичних та 756 юридичних осіб

Адміністрація президента України оприлюднила оновлений перелік санкцій, які Україна ввела проти Росії згідно з рішенням Ради нацбезпеки та оборони від 2 травня і указу президента від 14 травня.

Перелік санкцій проти фізичних та юридичних осіб з'явився на сайті АП 24 травня.

До списку потрапили 1748 фізичних осіб та 756 юридичних осіб.

Рік тому у санкційних списках містилось 1228 фізичних і 468 юридичних осіб.

Зокрема, у переліку санкції проти юридичних осіб міститься представництво в Україні російського інформагентства «РИА Новости», а також товариство «Інтерселект».

Як повідомлялося, ЄС планує продовжити антиросійські санкції ще на півроку.

Також Сполучені Штати і далі запроваджуватимуть санкції щодо Росії через стратегічний виклик, який створює Кремль для Вашингтона, агресію РФ проти союзників США, невиконання Москвою Мінських угод і спроби втручання у демократичні вибори.

Нагадаємо, МЗС Великої Британії прогнозує посилення санкцій проти Росії. Глава МЗС Великої Британії Борис Джонсон вважає введення США додаткових санкцій відносно Росії дієвим заходом і розглядає можливість аналогічного кроку з боку Лондона.