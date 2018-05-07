Як буде працювати Кредитний реєстр Нацбанку? У НБУ дали пояснення

У «нових правилах» передбачено, зокрема, створення «чорного» списку боржників, для яких можливість одержання кредиту зведеться до нуля

Національний банк України (НБУ) затвердив положення про створення Кредитного реєстру банків, що набула чинності 6 травня. Про це повідомляє прес-служба НБУ. Такий реєстр дозволить банкам зменшити ризики, а Нацбанку – реагувати на проблеми банківського сектора оперативніше. Згідно з документом, всі українські банки повинні будуть поповнювати



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У «нових правилах» передбачено, зокрема, створення «чорного» списку боржників, для яких можливість одержання кредиту зведеться до нуля

Національний банк України (НБУ) затвердив положення про створення Кредитного реєстру банків, що набула чинності 6 травня. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Такий реєстр дозволить банкам зменшити ризики, а Нацбанку – реагувати на проблеми банківського сектора оперативніше.

Згідно з документом, всі українські банки повинні будуть поповнювати єдину базу, управляти якою буде Нацбанк. У список потраплять всі боржники, які не повернули як мінімум 372 300 грн (10 мінімальних зарплат). До реєстру внесуть ПІБ, дату народження, ІПН, інформацію про кредит, вид діяльності боржника, розмір прострочення, інформацію про пов'язаних з банком осіб, належність боржника до пов'язаних контрагентам і т.д.

Перед тим, як видавати кредит, фінансова установа має перевірити, чи є інформація на їх потенційного клієнта в єдиному реєстрі.

Крім того, передбачено також створення так званого «чорного» списку боржників, для яких можливість одержання кредиту зведеться до «нуля».

Раніше повідомлялося, що президент Петро Порошенко підписав закон про створення Кредитного реєстру НБУ та вдосконалення процесів управління кредитними ризиками банків.

Джерело: РБК-Україна