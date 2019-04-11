Як фізика і політика впливають на платіжки

за газ спецпроект

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Чому цифри на лічильнику і у платіжці можуть можуть відрізнятися

З жовтня споживачі природного газу отримують в рахунках за газ обсяг спожитого палива, приведений до стандартних умов. На підставі чого це відбувається і чому коригувати обсяги газу в залежності від сезону це нормальна європейська практика?

Постачальники побутових споживачів газу приводять об’єми спожитого газу до стандартних умов у залежності від пори року, розташування лічильника та місця проживання споживача. Обсяги газу у платіжках множаться на коефіцієнт, а споживачі сплачують менше в теплі місяці і більше – в холодні. Тобто у спеку буде застосовуватись понижуючий коефіцієнт, а в холод – підвищуючий. Це проста фізика.

• Що це за стандартні умови?

З 2015 року всіх споживачів газу інформують про обсяги газу, приведеного до стандартних умов. Це добре знайомі з підручника фізики 20 градусів за Цельсієм та 760 мм ртутного стовпчика.

Кожного дня ми спостерігаємо за стисканням чи розширенням газу. Наприклад, якщо покласти в морозильник пусту пластикову пляшку, то менше ніж за хвилину вона стиснеться. Це відбувається через те, що тепле повітря всередині пляшки зменшується в обсязі. І навпаки – влітку пластикову ємність трохи роздуває, і коли ми відкручуємо кришку, то чуємо, як розширене повітря виходить з пляшки.

Так само температура впливає на об’єм газу, який надходить до споживача по газопроводах у різні пори року. Він так само стискається взимку і розширюється влітку. Через це і існує приведення газу до стандартних умов – температури 20 градусів за Цельсієм та тискк 760 мм ртутного стовпчика.





• Що про стандартні умови говорить закон?

У жовтні 2015 року вступив в дію закон «Про ринок природного газу». У першому розділі чітко визначено, що природний газ є товарною продукцією, «що перебуває у газоподібному стані за стандартних умов (тиск - 760 міліметрів ртутного стовпа і температура - 20 градусів за Цельсієм)».

Днем раніше постановою НКРЕКП було затверджено Кодекс газорозподільних систем. Цим документом визначено, що «об’єм природного газу в точках комерційного обліку має бути приведений до стандартних умов».

Так само типовий договір на розподіл природного газу визначає розрахунковою одиницею «розподіленого та спожитого природного газу береться один кубічний метр природного газу, приведений до стандартних умов, визначених в Кодексі газорозподільних систем». Він затверджений постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2498.

Навіть у правилах постачання природного газу за розрахункову одиницю береться «один кубічний метр (м куб.) природного газу, приведений до стандартних умов, визначених у Кодексі газорозподільних систем». Він також затверджений постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року №2496.





• Як газ приводиться до стандартних умов?

Для того, щоб приводити об’єми спожитого газу до стандартних умов існують лічильники, які роблять це автоматично. Але вони є досить дорогими і не дуже розповсюдженими. Тому для коригування обсягів газу для побутових та промислових споживачів розроблені спеціальні коефіцієнти. Вони абсолютно однакові.

З їх допомогою споживач може платити влітку за газ менше, через розширення газу, коли застосовуються понижуючі коефіцієнти. І взимку сплачувати за реально спожиті обсяги газу, коли використовуються коефіцієнти, які більше за 1.





• Кого це стосується?

Це стосується всіх споживачів. Найменше варто турбуватись споживачам багатоквартирних будинків тобто жителям міст. До них газ надходить з опалювальних приміщень. Тому для цих споживачів максимальне коригування об’єму взимку не перевищує трьох відсотків.

Тобто обсяг спожитого газу в такі місяці як грудень, січень та лютий збільшиться всього на 3%. І то не в усіх областях. Проте в літні місяці об’єм газу буде зменшуватись на 1-2%. При цьому є низка областей, де коефіцієнти застосовуються тільки влітку для зменшення обсягу. А в зимові місяці коригувати обсяги не має потреби.

Найбільше за все приведення до стандартних умов стосується споживачів, чиї лічильники встановлені на вулиці і на великій відстані від опалювального приміщення. Через те, що газ доставляється по газопроводах розташованих на вулиці тут застосовуються найбільші коефіцієнти.

• Хто ще купляє газ, приведений до стандартних умов?

Спочатку газ приведений до стандартних умов вимірюється на свердловинах «Укргазвидобування». Потім цей обсяг передається «Нафтогазу України» і надходить до газотранспортної системи з урахуванням об’єму, розрахованого за допомогою коригуючих коефіцієнтів. Імпортний газ з Європи приймається на західному кордоні в енергетичних одиницях.

Далі газ, приведений до стандартних умов, передається з магістральних газопроводів до розподільних для доставки газу населенню та підприємствам. На газорозподільній станції, де відбувається передача газу від «Нафтогазу України» до ПСО-постачальників, вимірювання об’ємів також відбувається в приведених обсягах. Незалежно від того, яка пора року на вулиці. Облік газу здійснюється наче зараз 20 градусів тепла і тиск рівно одна атмосфера.

Цей принцип у рівній мірі розповсюджується на промислових споживачів. Зараз всі навіть невеликі підприємства мають лічильники газу. Великі споживачі навіть мають коректори, які приводять обсяги спожитого газу до стандартних умов. Ті промислові споживачі, які не мають таких коректорів, приводять об’єми за допомогою коефіцієнтів. Дані коефіцієнти є повністю однаковими як для юридичних осіб, так і фізичних осіб.





• НКРЕКП стверджує, що споживачі платять за це в тарифі. Чому це не так?

У 2015 році в Україні збиралися перейти до обліку газу в енергетичних одиницях, коли за газ платять в кіловатах на годину, а не в кубах. Тому тоді Міненерговугілля не включило втрати від неприведення газу для потреб населення в тариф на доставку газу. З тих пір цей наказ не переглядався.

Виходить, що всі продають газ в стандартних умовах, а постачальники газу населенню – все ще в кубах. Тому система єдності вимірювання переривається.

• Чому воно не закладене у облгазів в тарифі?

Втрати від приведення газу до стандартних умов не враховані у виробничо-технологічних втратах. У 2015 році йшла підготовка до переходу на оплату газу в енергетичних одиницях, яке враховує приведення газу до стандартних умов. Тому профільне міністерство просто викреслило з потреб газорозподільних компаній 500 млн кубів на рік з розрахунку, що буде запроваджена нова система оплати.

Ще однією підставою стало прийняття двох важливих документів для ринку природного газу. В серпні набрав дію Кодекс газорозподільних мереж, а в жовтні - «Закон про ринок природного газу». В обох документах йшлося про приведення газу до стандартних умов.

Але переходу до оплати газу в енергетичних одиницях так і не відбулося. Більше того, з 2016 року Міненерговугілля так жодного разу і не переглядало виробничо-технологічні втрати газорозподільних компаній. Нагадаємо, що мова йде про обсяг газу ринковою вартістю близько 6 млрд грн. Він залишається не оплаченим споживачами газу і формує збитки операторів газорозподільних мереж.

• Як це роблять в Європі?

У Європейському союзі діють норми, пов’язані з приведенням газу до стандартних умов і за них сплачує споживач. В країнах ЄС підхід, що практикується в Україні, є неприпустимим. Згідно з дослідженням компаній AF Mercados EMI и VIS Consultants, коригування обсягів відбивається у вартості постачання покупцю.

• Чому ж тоді штрафують облгази?

Газорозподільні компанії вважають, що рішення НКРЕКП про накладання максимальних штрафів через приведення газу до стандартних умов не мають об’єктивних підстав та є політично вмотивованим.

В облгазах вважають, що рішення НКРЕКП прийняті під тиском влади в угоду окремого учасника газового ринку - НАК «Нафтогаз України» - який намагається витіснити з ринку операторів ГРМ, щоб розширити свою монополію на сферу розподілу газу.

• Чому рішення НКРЕКП дискримінує мільйони споживачів?

Відмова НКРЕКП визнавати необхідність приведення газу до стандартних умов ставить споживачів у нерівні умови. Тому що частині споживачів доведеться сплачувати більше за інших.

Чому так відбувається? Тому що для сотень тисяч споживачів по всій Україні газ обліковується будинковими лічильниками. Вони автоматично приводять газ до стандартних умов. Якщо всі споживачі будуть платити за показниками лічильників, то споживачам із загальнобудинковим обліком доведеться сплачувати більше за інших. Причому перелік будинків з такими лічильниками затверджувався самою НКРЕКП.

• Які споживачі постраждають від рішення НКРЕКП найбільше?

У Львівській області нараховується 304 тисячі споживачів, для яких впродовж останніх місяців діяли коефіцієнти, що були нижчими за одиницю. Якщо зараз виконати рішення НКРЕКП, то більше 300 тисяч домогосподарств, мають сплатити обсяги газу, які вони фактично не споживали.

Вже зараз споживачі по всій Україні почали звертатись до газорозподільних компаній з вимого продовжити приводити газ до стандартних умов, тому що для них обсяг коригується автоматично. Вже зараз відповідні заяви масово пишуть споживачі Львівської, Хмельницької та Житомирської областей.

Неприйнятно змушувати споживачів платити за те,

що вони не споживали Руслан Сахарчук, в.о. Директора комерційного ПАТ «Львівгаз»

В зоні ліцензійної діяльності ПАТ «Львівгаз» у 304 тисяч споживачів коефіцієнт приведення до стандартних умов дорівнює або становить менше одиниці впродовж року (взимку і влітку). Якщо слідувати логіці Регулятора і не приводити до стандартних умов покази лічильників побутових споживачів, попри вимоги Кодексу та умови договорів, нашому Товариству буде потрібно донарахувати цим споживачам понад 4 млн м куб додаткових обсягів газу, які вони фактично не споживали. Мало того донарахувати, ще й змусити їх оплатити. А для нас неприйнятно змушувати споживачів платити за те, що вони не споживали, та ще й всупереч умов Договору на розподіл. Єдиний спосіб забезпечити рівні права, щоб кожен споживач сплачував за те, що він особисто фактично спожив – це приведення обсягів спожитого природного газу для кожного окремого абонента. Лише це забезпечує рівні умови всіх учасників ринку природного газу. Так робить вся Європа. Україна єдина країна в світі, де Регулятор намагається цьому перешкодити, закриваючі очі на вимоги Закону та кодексів, та намагається змусити одних сплачувати за інших. До «Львівгазу» вже почали надходити заяви від споживачів (перша та друга), котрі із засобів масової інформації дізнались про ситуацію, яка склалася та занепокоєні нею. Вони у своїх зверненнях вимагають забезпечити приведення до стандартних умов та виконувати вимоги Договору на розподіл. Крім того, на Львівщині налічується 50 тисяч побутових споживачів, в яких облік споживання природного газу здійснюється за будинковими лічильниками. А такі лічильники здійснюють облік з врахуванням приведення до стандартних умов. Склад будинкових вузлів обліку, специфікації і т.і. було погоджені з НКРЕКП в Інвестпрограмі на кожну адресу будинку. То чому ж ці 50 тисяч споживачів повинні платити із приведенням до стандартних умов, а інші ні? Де рівні забезпечуються рівні умови для споживачів?

• Що з цим робити?

Побутові споживачі газу стали заручниками незавершених реформ в енергетичному секторі. Адже в 2015 році після прийняття закону «Про ринок природного газу», планувався перехід до оплати за газ в енергоодиницях. Це дозволило б зняти питання про приведення газу до стандартних умов взагалі. Однак, цього так і не відбулося.

Голова НКРЕКП Оксана Кривенко нещодавно виступила з ініціативою зміни стандартних умов. Регулятор пропонує відмовитись від «газпромівських» 20 градусів за Цельсієм до 0 градусів за Цельсієм, які прийняті в європейських країнах. Нагадаємо, що Європейське енергетичне співтовариство також пропонувало Україні змінити цей стандарт. Це дозволило б практично нівелювати коефіцієнти для кінцевого споживача, які б були близькими до одиниці.