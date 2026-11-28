Цивільний кодекс визначає правила, за якими ми володіємо майном, укладаємо договори, спадкуємо, ведемо бізнес і захищаємо свої права. Тому пропозиція ухвалити новий кодекс замість чинного стосується не лише юристів. Законопроєкт №15150 ставить принципове питання: чи потрібна повна заміна правил, які вже працюють, і якою може бути ціна такого рішення?

Нижче викладені три з-поміж причин, чому ухвалювати новий Цивільний кодекс категорично не можна.

Причина перша: концептуальна

За влучним висловом деяких науковців, «Цивільний кодекс – це економічна конституція суспільства». Чинний ЦК розроблявся провідними правознавцями України за допомогою іноземних колег і з урахуванням іноземного досвіду з середини 1990-х і прийшов на зміну Цивільному кодексу УРСР 1963 року.

На відміну від Господарського кодексу України, Цивільний кодекс не був предметом такої масштабної концептуальної критики. Так, окремі його положення, можливо, слід переглянути. Проте засадничо чинний Цивільний кодекс залишається більш ніж сучасним.

Ба більше, Цивільний кодекс України суттєво випередив свій час. Його гуманістичний і лібералізуючий потенціал лише почав розкриватися в останні роки, чому значно посприяла судова реформа і створення нового Верховного Суду. Раптом з’ясувалося, що загальні засади цивільного законодавства, сформульовані в статті 3 ЦК, – справедливість, добросовісність та розумність – є не порожніми деклараціями, а дієвими юридичними імперативами.

Так, спираючись на засаду добросовісності, Верховний Суд 2019 року розвинув доктрину «заборони суперечливої поведінки», яка полягає в тому, що сторона не може отримувати користь від зміни своєї поведінки на протилежну, якщо інша сторона розумно покладалася на її попередні заяви чи вчинки.

Із засади свободи договору, закріпленої в тій самій статті 3 ЦК, випливає принцип сприяння договору (favor contractus), відповідно до якого сумніви щодо дійсності та виконуваності договору мають тлумачитися на користь його дійсності та виконуваності. Очевидно, що договори укладаються не для того, щоб їх визнавали недійсними чи не виконували. Утім, сформована під час дії ЦК УРСР судова практика створила своєрідний культ недійсності договорів, чим зловживали недобросовісні сторони, які не хотіли виконувати взяті на себе зобов’язання. Засади чинного ЦК дають змогу протидіяти таким зловживанням.

Словом, за 22 роки закладені в Цивільному кодексі України ідеї лібералізації торгівлі, майнових відносин, поваги до прав людини лише почали набувати практичного втілення. То звідки взялася думка, що потрібно ухвалювати новий Цивільний кодекс, коли ми ще не навчилися до пуття жити за старим?

Автори законопроєкту №15150 зазвичай посилаються на Концепцію оновлення Цивільного кодексу України, розроблену 2020 року робочою групою, створеною на підставі постанови Кабінету Міністрів України №650 від 17 липня 2019 року. Втім, ця Концепція, прямо передбачаючи скасування Господарського кодексу України, не обґрунтовує необхідності повної заміни чинного ЦК замість внесення до нього змін.

Отже складається ситуація, коли Цивільний кодекс України, що успішно діяв лише 22 роки і лише почав розкривати свій регуляторний потенціал, автори законопроєкту пропонують замінити на новий Цивільний кодекс без жодного пояснення, навіщо це треба і без жодного запиту на таку замін з боку суспільства, бізнесу, професійних кіл чи судової влади. Цивільний кодекс Франції діє з 1804 року, Німецьке цивільне уложення – з 1900-го, Цивільний кодекс Швейцарії – з 1912-го, Цивільний кодекс Польщі – з 1965-го. Чим так завинив Цивільний кодекс України, що його конче треба скасувати лише за 23 роки після ухвалення?

До того ж аналіз новел законопроєкту №15150 переконливо показує, що, порівняно з чинним Цивільним кодексом України, він є величезним кроком назад у регулюванні приватних відносин. Для приватного права характерні автономність та диспозитивність – юридичні виміри свободи людини в приватному й економічному житті. Чинний ЦК виходить саме з засад лібералізму та з поваги до свободи людини самостійно вирішувати свої приватні справи. Натомість законопроєкт №15150, декларуючи оновлення й лібералізацію, пропонує суттєво обмежити свободу людини та бізнесу упорядковувати власні справи на свій розсуд , фактично змінивши сам принцип регулювання: відступати від приписів законодавства можна буде лише тоді, коли це прямо дозволено.

Концептуальні заперечення викликає також спроба врегулювати в книзі дев’ятій законопроєкту питання ведення державних реєстрів, значна частина яких належить до сфери публічного права. Зміна правового значення реєстраційних записів у поєднанні зі скасуванням процедури їх адміністративного оскарження (стаття 1917 законопроєкту) створює додаткові ризики для добросовісних власників, зокрема в разі внесення помилкових або незаконних записів до реєстрів.

При цьому законопроєкт, на мою думку, не дає належної відповіді на низку актуальних проблем, які виникли за час дії чинного ЦК, зокрема щодо незаконного вибуття з власності держави та територіальних громад земель, водних об’єктів і пам’яток архітектури, а також захисту репродуктивних прав і договірних відносин.

Слід наголосити, що скасування чинного Цивільного кодексу України і заміна його новим перекреслить весь позитивний наробок останніх 20 років. Суди, правники, бізнес і державні органи будуть тривалий час дезорієнтовані, оскільки правові позиції, напрацьовані Верховним Судом за чинним Цивільним кодексом України, не зможуть бути автоматично перенесені на новий. Це створить ситуацію юридичного вакууму і спричинить хаос у всіх сферах приватного життя – від торгівлі і підприємницької діяльності до сімейних відносин. І все це – під час війни, яку Україна веде на виживання, та складних переговорів про вступ до Європейського Союзу.

Причина друга: конституційна

Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України й повинні відповідати їй (стаття 8 Конституції України).

Законопроєкт №15150 містить низку засадничих положень, відповідність яких Конституції України викликає сумніви. Зупинимося на двох прикладах.

По-перше, стаття 6 законопроєкту №15150 вводить поняття «доброзвичайності», яке визначається як «сукупність моральних норм та принципів, стандартів етичної поведінки та загальновизнаних уявлень про належну поведінку, усталених у суспільстві».

При цьому відповідно до частини першої статті 19 Конституції України «правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством». Запровадження законопроєктом №15150 додаткового позаправового регулятора цивільних відносин у вигляді «доброзвичайності», на мою думку, суперечить статті 19 Конституції України, оскільки пов’язує невиконання абстрактних моральних обов’язків із конкретними юридичними наслідками. Зокрема, недотримання «доброзвичайності» може мати наслідком визнання правочину недійсним відповідно до статті 244 законопроєкту.

По-друге, відповідно до статті 22 Конституції України, при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Проте частина четверта статті 7 законопроєкту №15150 передбачає можливість відступлення в договорі від приписів актів цивільного законодавства лише тоді, коли ці акти містять відповідну норму. Фактично це є поверненням до Цивільного кодексу УРСР 1963 року, який дозволяв лише ті угоди, що не суперечили закону (стаття 4 ЦК УРСР).

Натомість чинний ЦК (стаття 6) є набагато гнучкішим і не дозволяє сторонам відступати від приписів актів цивільного законодавства лише тоді, коли це прямо заборонено або обов’язковість таких приписів випливає з їхнього змісту чи із суті відносин між сторонами.

Отже, на мою думку, частина четверта статті 7 законопроєкту №15150 суперечить статті 42 Конституції України, яка передбачає, що «кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом», оскільки фактично обмежує свободу договірних відносин у підприємницькій діяльності. Таке обмеження може становити звуження обсягу конституційних прав, заборонене статтею 22 Конституції України.

Причина третя: євроінтеграційна

Україна розпочала переговори про вступ до Європейського Союзу. Водночас законопроєкт №15150 залишає поза увагою питання належного визнання та захисту прав одностатевих пар не відповідає європейським стандартам та не забезпечить виконання позитивного обов’язку держави за статтями 8 та 14 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Крім того, розроблення та подання до Верховної Ради України відповідного законопроєкту було внесено до Дорожньої карти з питань верховенства права, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 травня 2025 року №475-р (пункт 3.11 «Дискримінація щодо представників ЛГБТІК спільноти»), в рамках євроінтеграційних процесів.

Дорожня карта визначає комплекс реформ у межах переговорного процесу щодо членства України в ЄС за переговорним розділом 23 «Судова влада та основоположні права» та є однією з ключових передумов відкриття офіційних переговорів про вступ України до ЄС у межах кластера 1 «Основи процесу вступу до ЄС». Європейська комісія у своїх звітах неодноразово вказувала на необхідність виконання цього заходу.

Євроінтеграційний вимір не вичерпується загальною вимогою наблизити законодавство до права ЄС. Ідеться також про конкретні гарантії приватного й сімейного життя, які нова кодифікація не повинна послаблювати.

Отже, питання не в тому, чи потрібні зміни до цивільного законодавства, а в їхньому масштабі та якості. Точкове оновлення має усувати виявлені прогалини, не руйнуючи правову визначеність і вже сформовану судову практику.

Оновлювати цивільне законодавство необхідно. Але перед заміною всього кодексу законодавець має пояснити, які проблеми не можна усунути змінами до чинного тексту, оцінити ризики для договорів, власності та сімейних прав і підготувати узгодження з іншими законами. Без такої роботи нова кодифікація може створити більше правової невизначеності, ніж зможе усунути.