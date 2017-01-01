З нового року в Україні подешевшає розмитнення авто

За сім років ставки ввізного мита поступово знижуватимуться до нуля

Мінекономрозвитку опублікувало таблицю, яка регламентує рівень ставок ввізного мита України, тобто розмитнення автомобілів. Ці норми будуть застосовуватися в 2018 році до імпорту товарів з Європейського союзу, в рамках Угоди про вільну торгівлю між Україною та ЄС, повідомляє портал Толстая политика. Для легкових автомобілів Угодою передбачено



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За сім років ставки ввізного мита поступово знижуватимуться до нуля

Мінекономрозвитку опублікувало таблицю, яка регламентує рівень ставок ввізного мита України, тобто розмитнення автомобілів. Ці норми будуть застосовуватися в 2018 році до імпорту товарів з Європейського союзу, в рамках Угоди про вільну торгівлю між Україною та ЄС, повідомляє портал Толстая политика.

Для легкових автомобілів Угодою передбачено перехідний період тривалістю сім років. За цей час ставки ввізного мита поступово знижуватимуться до нуля. У 2018 році ставки ввізного мита для нових легкових автомобілів походженням з країн Євросоюзу встановлюються в такому обсязі:

Бензинові:

З робочим об’ємом не більше 1000 см3 – 6,3% від митної вартості.

З робочим об’ємом понад 1000 см3, але не більш як 1500 см3 – 7,3% від митної вартості.

З робочим об’ємом понад 1500 см3, але не більше 2 200 см3 – 5% від митної вартості.

З робочим об’ємом більше 2 200 см3, але не більше 3000 см3 – 5% від митної вартості.

З робочим об’ємом понад 3000 см3 – 5% від митної вартості.

Дизельні:

З робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 1500 см3 – 7,3% від митної вартості.

З робочим об’ємом понад 1500 см3, але не більше 2500 см3 – 7,3% від митної вартості.

З робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 2500 см3 – 6,3% від митної вартості.

Електромобілі:

Транспортні засоби, оснащені виключно електричними двигунами (одним або декількома) – 0% від митної вартості.

Для нових автомобілів з інших країн діє більш високе мито (зазвичай 10%) від митної вартості машини.

Крім мита, при розмитненні легкового автомобіля треба заплатити акциз (залежить від об’єму двигуна) і ПДВ (20%).