З нового року запрацював Дорожній фонд: на автошляхи виділять 47 млрд

З початком нового року «Укравтодор» відповідатиме лише за 50 тисяч кілометрів доріг

З 1 січня в Україні починає працювати Дорожній фонд. На дороги у 2018-му виділять близько 47 мільярдів гривень. Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян. «Вперше автошляхова галузь отримає гарантоване державою фінансування. Цього року — це майже 33 млрд грн плюс окреме додаткове фінансування низки ключових магістралей



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З початком нового року «Укравтодор» відповідатиме лише за 50 тисяч кілометрів доріг

З 1 січня в Україні починає працювати Дорожній фонд. На дороги у 2018-му виділять близько 47 мільярдів гривень.

Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

«Вперше автошляхова галузь отримає гарантоване державою фінансування. Цього року — це майже 33 млрд грн плюс окреме додаткове фінансування низки ключових магістралей більше 14 млрд грн», - написав він у Facebook.

Також міністр додав, що з початком нового року «Укравтодор» відповідатиме лише за 50 тисяч кілометрів доріг, а інші 120 тисяч будуть підпорядковані обласному рівню з гарантованим фінансуванням з Дорожнього фонду в обсязі 35% від його надходжень.

«Тепер кожен має право і повинен вимагати від місцевої влади якісних доріг, а не кивати розчаровано на Київ», - додав Омелян.

Раніше прем'єр Гройсман повідомив, що реконструкція доріг у 2018 році відбуватиметься по всій Україні.