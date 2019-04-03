З початку 2019 року різко виріс експорт кукурудзи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Найбільшими імпортерами продукції аграрного сектору стали Індія, Єгипет і Туреччина

За січень-лютий 2019 року порівняно з аналогічним періодом 2018 року, експорт сільськогосподарської продукції аграрного збільшився на 683,8 млн доларів (на 24,4%) і досяг 3,5 млрд доларів. Про це повідомила в.о. міністра аграрної політики та продовольства України Ольга Трофімцева.

«Аграрна та харчова продукція в загальному експорті України зайняла частку 43,9%. Лідерами серед продуктів, що експортувалися, стали: кукурудза (частка в загальному аграрному експорті – 33,6%), олія соняшникова, сафлорова або бавовняна (20,13%) та пшениця і суміш пшениці з житом (11,84%)», – зазначила в.о. міністра.

В перші два місяці поточного року найбільше зріс експорт кукурудзи – на 84,4% (на 528,4 млн доларів). Далі йдуть: пшениця – на 27,8% (майже на 90 млн доларів); макуха та інші тверді відходи, одержані під час добування соняшникової олії – на 39,7% (на 55,8 млн доларів); насіння ріпаку – на 82,1% (на 30,2 млн доларів); макуха та інші тверді відходи соєвої олії – в 2,1 раза (на 26,2 млн доларів).

Найбільше сільськогосподарської продукції за підсумками двох місяців цього року експортували до країн Азії (1,38 млрд доларів), далі йдуть країни ЄС (1,25 млрд), Африка (559 млн) та СНД (217 млн).

До ТОП-10 найбільших імпортерів української сільськогосподарської продукції за січень-лютий 2019 року увійшли: Індія 9,6%, Єгипет – 9,1%, Туреччина – 7,8%, Нідерланди – 7,4%, Іспанія – 6,7%, Китай – 5,8%, Італія – 3,8%, Польща – 3,3%, Німеччина та Білорусь з часткою експорту – 2,9%.