З початку року контакт-центр «Дніпропетровськгаз збуту» опрацював 223 тис. звернень новини компаній



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Левова частина звернень до контакт-центру стосуються заборгованості

За шість місяців поточного року споживачі газу Дніпропетровської області більш ніж 223 тис. разів звертались до контакт-центру ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут». Найчастіше клієнти консультуються щодо стану особового рахунку та поточної заборгованості за спожитий газ.

Клієнти можуть отримати дистанційну відповідь на будь-яке питання, зателефонувавши за номером контакт-центру. Левова частина звернень до контакт-центру ТОВ «Дніпропетровськгаз» - більш ніж 81% - стосуються заборгованості. Перша п’ятірка найпопулярніших звернень виглядає так:

1. Заборгованість – 181,1 тис. звернень

2. Консультації по паперовим рахункам - 22 тис. звернень

3. Стан особового рахунку - 18,7 тис. звернень

4. Консультації по роботі Особистого кабінету на 104.ua - 7,2 тис.

5. Консультація щодо пільг та субсидій – 1,2 тис.

«Для того, аби самостійно контролювати стан особового рахунку, розмір нарахованої субсидії, наявність боргу або переплати, передати показання лічильника зареєструйте свій Особистий кабінет на сайті 104.ua», - розповідає директор ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут» Тетяна Соболь.

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут» постійно працює над збільшенням способів дистанційного спілкування з клієнтами. Відтак, окрім контакт-центру, Особистого кабінету на сайті 104.ua та мобільного додатку 104Mobile для Android, цьогоріч було розроблено ще чат-бот 7104ua у месенджері Viber та мобільний додаток 104 Mobile Light для користувачів iPhone.

Отримати консультацію в контакт-центрі ТОВ «Дніпропетровськгаз збут» споживачі можуть щодня від 8:00 до 20:00 за номером телефону 056 79 40 304. Оператори працюють без перерв.