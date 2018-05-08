З початку року Україна заробила понад $100 млн на експорті електроенергії

Україна в цьому році планує збільшити експорт електроенергії на 13,3%

Україна в січні-квітні 2018 року експортувала електроенергію на суму 109,3 млн доларів, у тому числі в квітні - на 28,9 млн доларів. Про це свідчать дані Державної фіскальної служби, інформує «Інтерфакс-Україна». Зокрема, в Угорщину була поставлена електроенергія на 69,2 млн доларів, Польщу - на 26,5 млн доларів, Молдову -



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Україна в цьому році планує збільшити експорт електроенергії на 13,3%

Україна в січні-квітні 2018 року експортувала електроенергію на суму 109,3 млн доларів, у тому числі в квітні - на 28,9 млн доларів.

Про це свідчать дані Державної фіскальної служби, інформує «Інтерфакс-Україна».

Зокрема, в Угорщину була поставлена електроенергія на 69,2 млн доларів, Польщу - на 26,5 млн доларів, Молдову - на 10,9 млн доларів, інші країни - на 2,8 млн доларів.

У грошовому вираженні експорт української електроенергії за цей період зріс на 33,5% у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року (81,9 млн доларів).

Крім того, за чотири місяці цього року Україна імпортувала електроенергію на 0,6 млн (з РФ - на 0,5 млн доларів, Білорусі - на 0,02 млн доларів, Молдови - на 0,001 млн доларів).

Зазначимо, що Україна в цьому році планує збільшити експорт електроенергії на 13,3% (на 0,7 млрд кВт-год) у порівнянні з 2017 роком - до 5,9 млрд кВт-год.