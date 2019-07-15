З початку року з неплатників аліментів стягнули 3,2 млрд грн - Мін'юст



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Загальна ж суми стягнених на користь найменших українців боргів вже перевищила 7,8 млрд грн

Одним з найбільш дієвих засобів впливу на боржників є заборона покидати межі країни, керувати автомобілем, користуватися зброєю та полювати

В Україні від початку 2019 року з неплатників аліментів стягнули 3,2 млрд грн. Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко, інформує пресслужба Мін'юсту.

«Від початку року завдяки реалізації ініціативи уряду та Міністерства юстиції #ЧужихДітейНеБуває вдалося повернути українським дітям 3,2 млрд грн боргів зі сплати аліментів. Загальна ж суми стягнених на користь найменших українців боргів вже перевищила 7,8 млрд грн», - розповів Петренко.

За його словами, одним з найбільш дієвих засобів впливу на боржників є заборона покидати межі країни, керувати автомобілем, користуватися зброєю та полювати. Багато неплатників, дізнавшись про накладення на них заборон, миттєво виплачували кошти, які до цього не могли знайти роками.

Нині такі обмеження, за даними Мін'юсту, застосовано до 126 тис. осіб.

Петренко також повідомив, що майже 60 тис. неплатників отримали штрафи від 20% до 50% від суми боргу, а виконавці Мін’юсту склали постанови про притягнення до суспільно корисних робіт 44 тис. аліментників.

Також зазначається, що понад 15 боржників оголошено у розшук.