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    Економіка та фінанси

    За перший дент валютних послаблень українці купили $4 млн онлайн

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    За перший дент валютних послаблень українці купили $4 млн онлайн

    На цьому тижні обсяги купівлі валюти онлайн зменшились вдвічі

    Голова Національного банку України Яків Смолій під час зустрічі з бізнесменами оприлюднив дані щодо купівлі громадянами валюти онлайн.

    Про це повідомляє  прес-служба Європейської бізнес-асоціації.

    Смолій повідомив, що у перший день, 7 лютого, українці купили близько 4 млн доларів онлайн, але у наступні дні ажіотаж суттєво спав. Так, за інформацією одного з найкрупніших банків, на цьому тижні обсяги купівлі валюти онлайн зменшились вдвічі.

    Коментуючи закон «Про валюту і валютні операції«, який запрацював з 7 лютого, Смолій зазначив: «Ми наразі дивимось, в цілому, як реагуватиме ринок на нововведення і деякі з обмежень, наприклад, по репатріації дивідендів, поступово плануємо знімати. Зокрема, останнє стримує інвестиційну привабливість, і тому його зняття є пріоритетом для нас. Але спочатку нам треба подивитися, як себе буде вести ринок у відповідь на вже здійснену лібералізацію«, - наголосив голова НБУ.

    В той же час, він додав, що повна лібералізація неможлива лише за рахунок закону. Щоб подальша валютна лібералізація не поставила під загрозу фінансову стабільність, паралельно необхідно контролювати вивід капіталу в офшори, впровадивши План дій BEPS в Україні. Також важливо, щоб Верховна рада схвалила законопроект про «спліт«, який допоможе підвищити якість регулювання небанківського фінансового ринку. Ці кроки допоможуть прийти до повної прозорості руху капіталу, і більше не буде потреби стримувати його за допомогою валютних обмежень.

    Нагадаємо, закон «Про валюту і валютні операції« дозволяє обмінювати валюту онлайн, якщо обсяг угоди не перевищує 150 тис. грн. У НБУ вважають, що більшість великих українських банків будуть пропонувати послугу покупки валюти онлайн.

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