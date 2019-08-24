За сім місяців Україна збільшила експорт м’яса, молока, зерна та ягід



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За сім місяців поточного року валове виробництво сільськогосподарської продукції зросло на 12% порівняно з аналогічним періодом минулого року

За сім місяців 2019 року валове виробництво сільськогосподарської продукції в Україні зросло на 12% порівняно з аналогічним періодом торік. При цьому експорт вітчизняної аграрної продукції збільшився на 21%. Про це поінформувала заступниця міністра аграрної політики та продовольства України Олена Ковальова, повідомляє пресслужба міністерства.

«Так, за сім місяців поточного року валове виробництво сільськогосподарської продукції зросло на 12% порівняно з аналогічним періодом минулого року, що стало відмінною передумовою для нарощування експортних поставок, які зросли на 21%. Основу зовнішніх поставок складають традиційні зернові і олійні культури, рослинні олії і шроти, які загалом формують понад 80% обсягів», - сказала Ковальова.

Заступниця міністра відзначила також зростання за такими групами, як м'ясо – на 17%, молочна продукція – на 6%, плоди та ягоди – на 11%, продукти переробки овочів та плодів – на 22%.

Говорячи про перспективи окремих підгалузей тваринництва, Ковальова зауважила, що у Мінагрополітики, з огляду на високу собівартість виробництва молочної продукції розглядаються варіанти з надання кредитів та/або компенсації на оновлення, модернізацію обладнання для переробки, доплати за вироблене молоко екстра класу.

Також заступниця міністра зупинилась на найбільш актуальній темі останніх років – питаннях логістики, оскільки значні обсяги експорту потребують динамічного розвитку всіх транспортних складових.

Ковальова нагадала, що Мінагрополітики на регулярній основі проводить засідання логістичного штабу, який став платформою для взаємодії між аграріями та логістичними операторами.