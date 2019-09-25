Закон про зменшення тиску на бізнес набув чинності



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У вівторок закон був опублікований у виданні «Голос України»

Законопроект №1080 «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінально-процесуальний кодекс України щодо зменшення тиску на бізнес» у середу, 25 вересня, набув чинності.

У вівторок закон був опублікований у виданні «Голос України». Документом передбачається, що закон набуде чинності з дня, наступного за днем його опублікування, тобто сьогодні, 25 вересня.

Зокрема, передбачається внести зміни до Кримінального кодексу України, згідно з якими виключити статтю 205 КК України, якою визнається кримінально караним створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких існує заборона.

Нагадаємо, у вівторок, 24 вересня, закон був опублікований у виданні «Голос України».

Джерело: РБК-Україна