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    Економіка та фінанси

    Закон про зменшення тиску на бізнес набув чинності

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    Закон про зменшення тиску на бізнес набув чинності

    У вівторок закон був опублікований у виданні «Голос України»

    Законопроект №1080 «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінально-процесуальний кодекс України щодо зменшення тиску на бізнес» у середу, 25 вересня, набув чинності.

    У вівторок закон був опублікований у виданні «Голос України». Документом передбачається, що закон набуде чинності з дня, наступного за днем його опублікування, тобто сьогодні, 25 вересня.

    Зокрема, передбачається внести зміни до Кримінального кодексу України, згідно з якими виключити статтю 205 КК України, якою визнається кримінально караним створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких існує заборона.

    Нагадаємо, у вівторок, 24 вересня, закон був опублікований у виданні «Голос України».

    Джерело: РБК-Україна

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