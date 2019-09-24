Закон про зменшення тиску на бізнес опублікували у «Голосі України»



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Документ виключає з Кримінального кодексу статтю про кримінальне покарання за створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності

Закон набуває чинності наступного дня після його опублікування

Закон «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес» опубліковано в офіційному виданні Верховної Ради «Голос України» від 24 вересня.

Текст документа також оприлюднений на сайті газети «Голос України».

Як повідомлялося, цим законом декриміналізується фіктивне підприємництво.

Так, ухвалений документ виключає з Кримінального кодексу статтю 205, відповідно до якої визначалося кримінальне покарання за створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення заборонених видів діяльності.

Фіктивне підприємництво каралося штрафом від 30 тис. до 60 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (НМДГ), тобто від 510 тис. грн до 1 млн 20 тис. грн, або арештом до пів року чи обмеженням волі до двох років. За повторне порушення штраф становив від 50 тис. до 100 тис. НМДГ (від 850 тис. грн до 1,7 млн грн).

У пояснювальній записці до закону наголошується, що наявність кримінальної відповідальності за фіктивне підприємництво є одним із способів тиску на бізнес в Україні. Адже окрім самого факту наявності кримінальної відповідальності за вказане діяння, контрольні органи використовують вироки і матеріали досудового розслідування, як доказову базу під час притягнення до фінансової відповідальності за порушення норм податкового законодавства.

Закон набуває чинності наступного дня після його опублікування.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес» 23 вересня.