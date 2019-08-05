Запланований на вівторок страйк в лондонському аеропорту Хітроу скасували



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Аеропорт Хітроу

Профспілка охоронців, пожежників та інших працівників погодилася прийняти пропозицію щодо зарплатні

У лондонському аеропорту Хітроу повідомили про скасування запланованого на вівторок страйку після того, як профспілка охоронців, пожежників та інших працівників погодилася прийняти пропозицію щодо зарплатні.

Про це повідомляє AP.

Члени профспілки Unite планували страйк в понеділок і вівторок у найбільш завантаженому аеропорту Європи через триваючу суперечку з приводу заробітної плати.

Повідомлялося, що лондонський аеропорт Хітроу скасував понад 170 рейсів у понеділок та вівторок у зв'язку з запланованим бойкотом працівників.

Ще один дводенний страйк запланований на 23-24 липня.