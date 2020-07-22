ТОВ «Запоріжгаз Збут» за півроку реалізувало побутовим споживачам більш 140 млн куб. м газу



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Сьогодні послугами підприємства користуються майже 490 тисяч побутових споживачів і близько 1300 споживачів – юридичних осіб

У першому півріччі 2020 року ТОВ «Запоріжгаз Збут» реалізувало своїм клієнтам – побутовим споживачам 141,3 млн куб. метрів природного газу.

«Зараз ми спостерігаємо відносно стабільну ситуацію щодо обсягів споживання газу, навіть деяке зменшення показників. Пов'язано це в першу чергу з аномально теплою зимою, яка була в минулому опалювальному сезоні», — говорить директор компанії Владислав Вітютін.

Для порівняння у першому півріччі 2019 року обсяг реалізованого побутовим споживачам природного газу склав 145,8 млн куб. м.

Нагадаємо, норми споживання природного газу встановлюються Кабінетом Міністрів України. Згідно з Постановою КМУ від 27 лютого 2019 р. № 143 норми споживання природного газу побутовими споживачами в разі відсутності лічильників газу встановлені на такому рівні:

плита газова за наявності централізованого гарячого водопостачання: 3,28 куб. м на людину в місяць;

плита газова при відсутності централізованого гарячого водопостачання: 5,39 куб. м на людину в місяць;

плита газова і проточний газовий водонагрівач: 10,49 куб. м на людину в місяць.

ТОВ «Запоріжгаз Збут» — компанія – постачальник природного газу, яка діє на території Запорізької області з 2015 року. На сьогоднішній день послугами підприємства користуються майже 490 тисяч побутових споживачів і близько 1300 споживачів – юридичних осіб. ТОВ «Запоріжгаз Збут» має в своєму розпорядженні широкий клієнтський сервіс.

Крім трьох відділів продажів і 11 точок контакту, в яких клієнти можуть отримати консультацію фахівця компанії, споживачам доступні онлайн сервіси: особистий кабінет на сайті 7104.ua, чат-бот Viber 7104ua і чат-бот Telegram 7104ua, мобільний додаток 104Mobile (Android) 104Mobile Lite (iOS). Вони дозволяють безконтактно звіряти стан особового рахунку, отримувати електронний рахунок, контролювати зарахування оплати на рахунок, переглядати історію платежів, здійснювати онлайн-розрахунки за спожитий газ.