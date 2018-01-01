Запоріжжя: з початку опалювального сезону борги із субсидій зросли вдвічі

У Запорізькій області субсидіями і пільгами при споживанні газу користуються 252 тисяч домогосподарств

З початку опалювального періоду заборгованість держбюджету перед ТОВ «Запоріжгаз збут» за газ, поставлений пільговиками і субсидіантами, виріс з 293 до 656 млн грн. У Запорізькій області субсидіями і пільгами при споживанні газу користуються 252 тисяч домогосподарств, а це 52% від загальної кількості споживачів природного газу в



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У Запорізькій області субсидіями і пільгами при споживанні газу користуються 252 тисяч домогосподарств

З початку опалювального періоду заборгованість держбюджету перед ТОВ «Запоріжгаз збут» за газ, поставлений пільговиками і субсидіантами, виріс з 293 до 656 млн грн.

У Запорізькій області субсидіями і пільгами при споживанні газу користуються 252 тисяч домогосподарств, а це 52% від загальної кількості споживачів природного газу в регіоні. ТОВ «Запоріжгаз збут» своєчасно і в повному обсязі забезпечує одержувачів державної допомоги газом, в той час як майже заблокованим виявилося надходження компенсації з держбюджету за поставлений компанією енергоносій.

На початку опалювального періоду 2017-2018 років борг держбюджету з відшкодування наданих населенню пільг та субсидій становив майже 293 млн грн, а на початок лютого він вже перевищив 656 млн грн. Через бюджетні неплатежі за спожитий пільговиками і субсідіантами газ, «Запоріжгаз збут» не в змозі повністю розрахуватися з НАК «Нафтогаз України».

Значне зростання бюджетної заборгованості не дозволяє ефективно реалізувати нормативні нововведення, пов'язані з тим, що з 1 січня 2018 року розпочався перший етап монетизації субсидій.

«Перехід від застарілої та неефективної моделі заліку із субсидій протоколами до нормальних розрахунками фактично заморожений через бюджетні неплатежі», - каже директор «Запоріжгаз Збуту» Тетяна Колесникова.

Разом з бюджетним боргом збільшилися і неплатежі жителів області за спожитий газ - цей вид заборгованості з початку опалювального сезону зріс на 204 млн грн.

Для того, щоб уникнути припинення газопостачання, клієнтам-боржникам «Запоріжгаз збуту» необхідно або повністю погасити борг, або укласти договір про реструктуризацію заборгованості, для чого слід звернутися в компанію.