Заробітчани від початку року переказали в Україну понад $5,5 млрд



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У другому кварталі 2019 року до України надійшло 2,84 мільярда доларів переказів від трудових мігрантів

Обсяги грошових переказів українських трудових мігрантів за перше півріччя 2019 року склали 5,54 мільярда доларів. Проти першого півріччя попереднього року обсяги переказів зросли на 254 мільйони доларів.

Такі дані наводить Національний банк України.

Зазначається, що у другому кварталі 2019 року до України надійшло 2,84 мільярда доларів переказів від трудових мігрантів — це склало близько 8,1% ВВП України за цей період.

Більшість переказів Україна й надалі отримує з Польщі. За першу половину року таких переказів надійшло понад 1,9 мільярда доларів. На другому місці за обсягами переказів — Чехія, звідки від початку року надійшло близько 505 мільйонів доларів. З Росії Україна отримала 498 мільйонів доларів, а з США — 458 мільйонів доларів.

Загалом з країн ЄС українці отримали 3,65 мільярда доларів, в той час як з країн СНД — 559 мільйонів доларів.