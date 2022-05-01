Заводи Боржомі у Грузії зупинені через війну в Україні

Виробник мінеральної води Боржомі зупинив роботу двох заводів у Грузії через війну в Україні

Виробництво води належить Михайлу Фрідману, який потрапив під санкції після початку війни в Україні

Компанія IDS Borjomi Georgia припиняє роботу на двох заводах у зв'язку з фінансовою скрутою з 29 квітня. Про це йдеться у заяві компанії, передає Перший канал Грузії.

Основною причиною ситуації, що склалася в компанії, називають фінансові труднощі, які почалися через війну в Україні.

Фрідман поскаржився на заблоковані рахунки через санкції Британії та ЄС. Не може заплатити навіть за прибирання

«Складна ситуація, що склалася на основних ринках збуту продукції компанії, посилювалася обмеженим доступом до банківських рахунків, що закривало для компанії можливість отримання валютної виручки та розрахунків із кредиторами», – заявили в компанії.

Водночас у IDS Borjomi Georgia сподіваються, що найближчим часом ситуація покращиться, і вони зможуть повернутися до роботи.

Досі єдиним виробником мінеральної води Боржомі була IDS Borjomi Georgia. Ця компанія входить до IDS Borjomi International, яка належить російській структурі Альфа-груп Михайла Фрідмана.

Попри те, що до початку агресії статки Фрідмана оцінювалися приблизно в 14 млрд доларів, зараз рахунки підприємця заблоковано, він має подати заявку на отримання ліцензії на витрати грошей. Якщо його запит схвалять, то він отримуватиме допомогу у розмірі приблизно 2500 фунтів стерлінгів на місяць. Фрідман не знає, як платити за такі дрібні витрати, як прибиральниця в будинку.