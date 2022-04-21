ЗМІ знайшли у Франції віллу наближеного до Путіна олігарха Фрідмана (фото)

Вілла на 580 квадратних метрів з басейном, саунами та паркомісцем під гелікоптер оформлена на доньок олігарха

На півдні Франції у Сент-Тропе знайшли родинну віллу підсанкційного російського олігарха Михайла Фрідмана, наближеного до президента РФ Володимира Путіна. Вілла на 580 квадратних метрів з басейном, саунами та паркомісцем під гелікоптер оформлена на доньок олігарха, повідомляють журналісти «Схем».

Родинна вілла Фрідмана має назву Copab. У ній 10 спальних кімнат, джакузі, сауна, хамам та басейн. Ця елітна нерухомість має свій власний сайт і здається в оренду.

«Тут на вас чекає захоплюючий панорамний вид на затоку Кануб'є, свіжий туман Середземного моря та райське тепло південного сонця», – повідомляється на сайті.

Вілла, як виявили журналісти, записана на французьку фірму SNC COPAB.

Згідно з документами, які є у розпорядженні «Схем», бенефіціарами компанії у рівних частках є Лариса та Катерина Фрідман, ще один відсоток залишається за колишньою дружиною Михайла Фрідмана Ольгою Айзіман. На ексдружину ЄС також наклав санкції.

Айзіман стала власницею майна у 2004 році, коли ще була дружною Фрідмана, викупивши у двох компаній SNC AKINITA SA та SPARTAN PROMOTIONS LTD.

У 2015 році вже Айзіман поділила свою частку на дві по 49% і безкоштовно передала їх своїм донькам Ларисі та Катерині Фрідман. Собі колишня дружина олігарха залишила 1% компанії та право вирішального голосу. Ще 1% залишається у громадянина Франції Крістофа Жерарда, який також є керівником компанії SNC COPAB.

Наразі немає публічної інформації про арешт вілли Фрідманів у Сен-Тропе. «Схеми» зв'язались з адміністрацією вілли, і менеджерка зазначила, що віллу забронювати досі можливо, і що на червень її вже винайняли. Вона повідомила, що оренда вартує 6 тисяч євро за добу. Мінімальний термін перебування у найближчі місяці – 3 ночі.

«Мінімальний термін перебування на віллі 3 ночі в березні, квітні, травні – 18 000 євро за 3 ночі. Мінімальний термін перебування в липні, серпні становить 2 тижні. У червні вілла вже заброньована», – відповіла менеджерка.

У коментарі «Схемам» експертка ГО «Центр протидії корупції» Тетяна Шевчук пояснила, що якщо влада країни вирішить, що майно, яким формально володіють родичі, насправді контролюється підсанкційною особою, то, нерухомість може «заморозити» та у подальшому конфіскувати.

Нагадаємо, співвласник «Альфа-Банку» та один з найбагатших російських олігархів Михайло Фрідман назвав війну в Україні трагедією і закликав припинити кровопролиття.