Збитки «Львівгазу» сягнули 1,3 млрд грн



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У компанії зазначають, що збиткові тарифи на розподіл газу та недостатність фінансування призводять до критичного стану газових мереж

Цьогоріч сума збитків «Львівгазу» сягне 980 млн грн, минулоріч збиток становив 439,7 млн грн. Від 2016 року НКРЕКП не переглядає тариф на розподіл газу, відтак вже четвертий рік поспіль для АТ «Львівгаз» діє економічно необгрунтований тариф. За цей час загальна сума збитків компанії досягла 1,285 млрд грн.

Основна проблема нового опалювального періоду – зношені газорозподільні мережі і зростаюча загроза їх аварійності. Як зазначають у компанії, фінансова криза, спровокована діями НКРЕКП, призведе до того, що на початку опалювального сезону 2019-2020рр у Львівській області 1 127 газорегуляторних пунктів перебуватиме в аварійному стані, довжина повністю зношених газопроводів досягне 5235,862 км. З кожним роком кількість непридатних мереж та газового обладнання лише зростає.

«Збиткові тарифи на розподіл газу та недостатність фінансування призводять до критичного стану газових мереж, створюють ризики для безпечного та стабільного газопостачання. За 4 роки їх дії збитки нашої компанії склали 1,285 млрд грн, а загалом по галузі - 20 млрд грн», - зазначає голова правління АТ «Львівгаз» Юрій Войсович.

Через заморожений тариф на розподіл газу критично низькою залишається зарплата в «Львівгаз», а це в свою чергу спричиняє значний відтік кадрів. Від початку року з компанії звільнились 258 працівників, це 8% персоналу. У 2018 році – 427 фахівців. Найбільш затребувані вакансії зараз - слюсарі з експлуатації та ремонту підземних газопроводів, з ремонту газового обладнання, водії та контролери.

У компанії вважають, що вихід – один: усунути дискримінаційні тарифи, які вже втричі нижчі необхідного рівня. Середній місячний платіж за надання послуг розподілу у 2018 році по Львівській області становив 89,9 грн, а це менше, ніж витрати на мобільний зв’язок та інтернет.

У зв'язку з цим «Львівгаз» наголошує на необхідності наступних кроків з боку НКРЕКП:

- довести розмір тарифу до економічно обґрунтованого рівня;

- компенсувати операторам ГРМ понесені збитки;

- затвердити нову модель тарифу на розподіл, яка передбачає рівномірну оплату послуг операторів ГРМ впродовж всього року.

Чекають на новий тариф і споживачі природного газу. Це підтверджено результатами дослідження Київського міжнародного інституту соціології. Абсолютна більшість опитаних споживачів відзначили, що для них важливо розуміти, скільки саме вони сплачують за спожитий енергоресурс, а скільки - за послугу його доставки до оселі. У більшості споживачі зацікавлені у тому, щоб одержувати деталізовану інформацію про складові вартості послуг енергопостачання.