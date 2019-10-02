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    Економіка та фінанси

    Зеленський та Гончарук зустрілися із співробітниками Нацбанку

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    Голова НБУ Яків Смолій, президент Володимир Зеленський та прем'єрміністр Олексій Гончарук - Зеленський та Гончарук зустрілися із співробітниками Нацбанку
    Голова НБУ Яків Смолій, президент Володимир Зеленський та прем'єрміністр Олексій Гончарук

    Президент, звертаючись до працівників центробанку, говорив про інституційну незалежність НБУ

    У Національному банку України (НБУ) у вівторок, 1 жовтня, відбулася зустріч президента Володимира Зеленського, прем'єрміністра Олексія Гончарука і команди фінансово-економічного блоку уряду із співробітниками регулятора.

    Про це повідомляє пресслужба НБУ.

    Зазначається, що президент, звертаючись до працівників центробанку, говорив про інституційну незалежність НБУ.

    «Ми за те, щоб Національний банк був, є і буде незалежний», - сказав Зеленський.

    Зі свого боку, голова НБУ Яків Смолій зазначив, що для того, щоб зробити стійке економічне зростання реальністю, усім, хто зібрався сьогодні в цьому залі, треба об'єднати зусилля.

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    «Ми вже багато зробили для цього - ліквідували інфляцію, відновили макроекономічну стабільність, лібералізували рух капіталу, оздоровили банківський сектор, створили умови для заощадження коштів і головне - відновлення кредитування. І у нас є бачення, що робити надалі. Зараз ми працюємо спільно з фінансовими регуляторами і учасниками ринку над Стратегією розвитку фінсектору до 2025 року, яка стане орієнтиром для нашої співпраці при здійсненні реформ у майбутньому», - зазначив Смолій.

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