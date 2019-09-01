Жнива в Україні: вже намолочено майже 40 млн тонн зерна



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Найбільший вал зерна намолотили хлібороби в Одеській і Запорізькій

Станом на кінець серпня, українські аграрії провели збір зернових та зернобобових культур на 10 млн га або 66% до прогнозу та намолотили 39,4 млн тонн зерна при середній врожайності 39,2 ц/га. Про це повідомляється на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зокрема, зібрано:

ранніх зернових та зернобобових культур – 39,2 млн тонн з площі 9,96 млн га або 99,9%;

гречки – 13,0 тис. тонн з площі 10 тис. га або 15%;

проса – 74 тис. тонн з площі 40 тис. га або 44%.

Крім того, соняшник обмолочено на площі 281 тис. га або 5% до прогнозу та намолочено 492 тис. тонн зерна при середній урожайності 17,5 ц/га. Соя обмолочена на площі 43 тис. га або 3% до прогнозу та зібрано 96 тис. тонн зерна при середній урожайності 22,6 ц/га.

Найбільший вал зерна намолотили хлібороби в Одеській і Запорізькій – 3,1 млн тонн, Харківській – 2,9 млн тонн, Дніпропетровській – 2,7 млн тонн, Миколаївській – 2,6 млн тонн областях.

Поряд із збиранням врожаю проводиться посів озимого ріпака, якого засіяно 740 тис. га або 69% до прогнозу.

Як повідомлялося, на зовнішні ринки за результатами 2018/2019 маркетингового року Україною поставлено рекордні 50,4 млн тон зернових, зернобобових та борошна, що на 10,5 млн тонн більше, ніж минулого МР, коли експорт склав 39,9 млн тонн.