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    Економіка та фінанси

    Жнива в Україні: вже намолочено майже 40 млн тонн зерна

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    Жнива в Україні: вже намолочено майже 40 млн тонн зерна

    Найбільший вал зерна намолотили хлібороби в Одеській і Запорізькій

    Станом на кінець серпня, українські аграрії провели збір зернових та зернобобових культур на 10 млн га або 66% до прогнозу та намолотили 39,4 млн тонн зерна при середній врожайності 39,2 ц/га. Про це повідомляється на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

    Зокрема, зібрано:

    • ранніх зернових та зернобобових культур – 39,2 млн тонн з площі 9,96 млн га або 99,9%;
    • гречки – 13,0 тис. тонн з площі 10 тис. га або 15%;
    • проса – 74 тис. тонн з площі 40 тис. га або 44%.

    Крім того, соняшник обмолочено на площі 281 тис. га або 5% до прогнозу та намолочено 492 тис. тонн зерна при середній урожайності 17,5 ц/га. Соя обмолочена на площі 43 тис. га або 3% до прогнозу та зібрано 96 тис. тонн зерна при середній урожайності 22,6 ц/га.

    Найбільший вал зерна намолотили хлібороби в Одеській і Запорізькій – 3,1 млн тонн, Харківській – 2,9 млн тонн, Дніпропетровській – 2,7 млн тонн, Миколаївській – 2,6 млн тонн областях.

    Поряд із збиранням врожаю проводиться посів озимого ріпака, якого засіяно 740 тис. га або 69% до прогнозу.

    Як повідомлялося, на зовнішні ринки за результатами 2018/2019 маркетингового року Україною поставлено рекордні 50,4 млн тон зернових, зернобобових та борошна, що на 10,5 млн тонн більше, ніж минулого МР, коли експорт склав 39,9 млн тонн.

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