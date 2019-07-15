Україна експортувала рекордну кількість зерна



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Більше половину експорту зерна складає кукурудза

З врожаю минулого року експортували на 10,5 млн тон більше, ніж попереднього

На зовнішні ринки за результатами 2018/2019 маркетингового року поставлено рекордні 50,4 млн тон зернових, зернобобових та борошна, що на 10,5 млн тон більше, ніж минулого МР, коли експорт склав 39,9 млн тон.

Про це повідомляє Мінагропрод з посиланням на дані Державної фіскальної служби.

Всього зернових і зернобобових експортовано 49,995 млн тон, з яких:

пшениця і суміш пшениці та жита – 15,6 млн тон;

ячмінь – 3,7 млн тон;

жито – 0,9 млн тон;

кукурудза – 29,8 млн тон;

інші зернові та зернобобові – 0,8 млн тон.

Всього борошна експортовано 301,3 тис. тон, з яких:

борошно пшеничне або суміші пшениці та жита (меслину) – 299,9 тис. тон;

борошно інших зернових культур – 1,4 тис. тон.

Нагадаємо, в представництві Світового банку в Україні повідомляли, що у 2016-2017 роках дуже великий внесок у ВВП був зроблений за рахунок хорошого врожаю.