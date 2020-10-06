З'їли миші? На елеваторах Держрезерву знову виявили недостачу і псування зерна



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На елеваторах Держрезерву виявили недостачу і псування зерна на 42 млн грн

Фахівці Держаудитслужби під час ревізії фінансово-господарської діяльності державного підприємства «Хлібна база №73» та «Хлібна база №76» Державного агентства резерву України та виявили порушень, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, на суму понад 42 млн грн.

Про це повідомляє Держаудитслужба.

«Фахівці Управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області провели ревізію фінансово-господарської діяльності державного підприємства «Хлібна база №76» Державного агентства резерву України за період з 1 січня 2017 року по 30 червня 2020 року та виявили фінансових порушень, що призвели до втрат, на суму майже 12 млн грн», — йдеться в повідомленні.

Ревізією встановлено, що низька завантаженість зерносховищ від 7% до 23% можливих потужностей, стала причиною збитковості підприємства у 2018/19 роках.

В той же час, несвоєчасне освіження (поновлення) ДП «Хлібна база № 76» матеріальних цінностей державного матеріального резерву, призвело до псування, втрати якості, зерна вартістю 10 млн грн.

Також керівництво не вживало вичерпних заходів щодо отримання доходів від основної господарської діяльності, зокрема послуги з приймання та зберігання сільськогосподарської продукції надавалися за тарифами, значно нижчими від виробничої собівартості, що призвело до недоотримання підприємством доходів на загальну суму понад 230 тис. грн», — додали аудитори.

Крім того, підприємством витрачено коштів на охорону об'єкта, що перебуває на балансі іншої юридичної особи на суму понад 850 тис. грн, що також позначилося на фінансових результатах його діяльності.

Під час планової ревізії фінансово-господарської діяльності державного підприємства «Хлібна база № 73» Державного агентства резерву України виявлено порушень, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, на суму понад 30 млн грн. Контрольний захід охопив період з 1 січня 2017 року по 30 червня 2020 року.

Виявлено нестачу зерна пшениці Державного агентства резерву України на суму майже 28 млн грн, позаяк посадові особи ДП «Хлібна база №73» не забезпечили його зберігання. Установлено псування зерна пшениці Державного агентства резерву України на суму понад 2 млн грн через незабезпечення підприємством належних умов його зберігання, освіження тощо», — розповіли в Держаудитслужбі.

Зауважимо, що непроведення підприємством повного розрахунку зі звільненими працівниками призвело до невиплати їм середнього розміру заробітної плати за період затримки повного розрахунку на суму майже 870 тис. грн.

«Окрім того, підприємство не перерахувало до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) за рік 2019 на суму понад 160 тис. грн, допустило нестачу матеріальних цінностей», — зауважили аудитори. Таким чином, матеріали ревізії передано до Національного антикорупційного бюро України для відповідного реагування.