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    Економіка та фінанси

    ЗМІ підрахували вартість корпоративу Roshen

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    Закрита вечірка Roshen Music Fest - ЗМІ підрахували вартість корпоративу Roshen
    Фото: Слідство.Інфо
    Закрита вечірка Roshen Music Fest

    Журналісти звернулися до музичних агентів виконавців, які виступали на корпоративі

    За підрахунками журналістів, закрита вечірка Roshen Music Fest під Києвом обійшлася організаторам у понад 300 тисяч доларів.

    Про це йдеться розслідуванні Слідства.Інфо.

     Зокрема, зазначено, що музична частина вечірки - виконавці, плюс облаштування сцен - коштувала не менше 200 тисяч доларів.

    Так, журналісти звернулися до музичних агентів виконавців, які виступали на корпоративі. Співробітник букінг-агентства BnMusic.ru повідомив, що виступ LP на вечірці під Києвом коштував близько 95 тисяч доларів.

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    Своєю чергою, агент Monatik розповів журналістам, що закритий захід з артистом коштує близько 30 тисяч доларів на годину. А концертний директор групи The Maneken розповіла, що гонорар артистів на такому корпоративі коштує 6 тисяч доларів плюс райдер.

    До слова, у Росії хочуть конфіскувати Липецьку фабрику Roshen.

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