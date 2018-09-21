ЗМІ підрахували вартість корпоративу Roshen



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Фото: Слідство.Інфо Закрита вечірка Roshen Music Fest

Журналісти звернулися до музичних агентів виконавців, які виступали на корпоративі

За підрахунками журналістів, закрита вечірка Roshen Music Fest під Києвом обійшлася організаторам у понад 300 тисяч доларів.

Про це йдеться розслідуванні Слідства.Інфо.

Зокрема, зазначено, що музична частина вечірки - виконавці, плюс облаштування сцен - коштувала не менше 200 тисяч доларів.

Так, журналісти звернулися до музичних агентів виконавців, які виступали на корпоративі. Співробітник букінг-агентства BnMusic.ru повідомив, що виступ LP на вечірці під Києвом коштував близько 95 тисяч доларів.

Своєю чергою, агент Monatik розповів журналістам, що закритий захід з артистом коштує близько 30 тисяч доларів на годину. А концертний директор групи The Maneken розповіла, що гонорар артистів на такому корпоративі коштує 6 тисяч доларів плюс райдер.

До слова, у Росії хочуть конфіскувати Липецьку фабрику Roshen.