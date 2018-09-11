У Росії хочуть конфіскувати Липецьку фабрику Roshen



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Липецька кондитерська фабрика Roshen не працює вже понад рік

Керівництво російської «Слов’янки» давно проявляє інтерес щодо Липецької фабрики Roshen

Законсервована Липецька кондитерська фабрика Roshen негласно може бути передана у розпорядження російського кондитерського об'єднання «Слов'янка» та почати виробництво його шоколадної продукції.

Як пише російське видання «Версія», про можливе захоплення фабрики із використанням адміністративного ресурсу заговорили після відмови кондитерської корпорації Roshen продавати цей актив та заяви глави корпорації В'ячеслава Москалевського, про те що він «швидше дозволить Липецькій фабриці згнити, ніж віддасть її дешевше 200 млн доларів».

«На місцевому рівні ведеться активне обговорення про те, щоб неформально передати її потужності у розпорядження кондитерського об'єднання «Слов'янка», у зв'язку з невирішеними фінансовими суперечками із місцевими фіскальними органами», - йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, перед закриттям Липецької фабрики, Басманний суд Москви неодноразово накладав і продовжував арешт російських активів корпорації Roshen через судові розгляди з фіскальними органами. Управління Федеральної податкової служби у Липецькій області вимагало від фабрики виплати понад 150 млн рублів, донарахованих після податкової перевірки за 2014-2015 роки. Але оскільки Roshen відстоює правомірність своїх дій в судовому порядку, судова тяганина триває.

Силовий сценарій заволодіння фабрикою розглядався і раніше, правда, за участю так званої групи «Гута», а саме компанії «Об'єднані кондитери», яка належить бізнесмену з кримінальним минулим Юрію Гущину. Цій компанії належать кондитерські фабрики «Красный октябрь», «Бабаевский» та «РотФронт».

Як повідомлялося, російське кондитерське об'єднання «Слов'янка» було головним претендентом на купівлю Липецької фабрики, але так і не озвучило свою пропозицію керівництву Roshen.