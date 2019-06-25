Зростання промислового виробництва в Україні сповільнилося до 1,6%



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Порівняно з попереднім місяцем промвиробництво в травні знизилося на 0,5%

Найбільше падіння в річному вираженні зафіксовано у виробництві електричного обладнання - на 25,5%

Зростання промислового виробництва в Україні в травні 2019 року в річному вираженні - проти травня 2018 року - без урахування коригування на ефект календарних днів сповільнилося до 1,6% з 5,2% у квітні.

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, з урахуванням коригування на ефект календарних днів зростання промвиробництва в травні в річному вираженні сповільнилося до 0,6% з 4,4% місяцем раніше.

Порівняно з попереднім місяцем промвиробництво в травні знизилося на 0,5% без урахування коригування на ефект календарних днів, або на 0,8% - з урахуванням коригування.

За інформацією Держстату, найбільше зростання промвиробництва в травні в річному вираженні зафіксовано у виробництві комп'ютерів, електронної та оптичної продукції - 35,6%, видобутку кам'яного і бурого вугілля - 6,8%, хімічної промисловості - 6,7%.

Найбільше падіння в річному вираженні зафіксовано у виробництві електричного обладнання - на 25,5%, виробництві автотранспортних засобів - на 9%, текстильному виробництві - на 8,2%. Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування окупованих територій Автономної Республіки Крим, а також у Донецькій і Луганській областях.

До слова, у квітні в Україні було вироблено 1,9 млн тонн сталі, що на 12,6% більше, ніж в квітні 2018 року.

Джерело: УНІАН