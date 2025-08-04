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Пенсія по інвалідності: хто має право в 2025 році та як її оформити

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
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Пенсія по інвалідності: хто має право в 2025 році та як її оформити
Скористатись правом на отримання пенсії можна у територіальних органах Пенсійного фонду України
фото: glavcom.ua

У Пенсійному фонді розповіли, від чого залежить розмір пенсії по інвалідності

В Україні пенсію по інвалідності призначають лише за умови встановлення інвалідності. Для її призначення важливо мати визначений мінімум страхового стажу, який залежить від групи інвалідності та віку людини, повідомляє «Главком» з посиланням на Пенсійний фонд України.

У відомстві зазначили, що розмір пенсії по інвалідності обчислюється залежно від групи інвалідності у відсотках розміру пенсії за віком:

  • 100 % пенсії за віком – особам з інвалідністю I групи;
    90 % пенсії за віком – особам з інвалідністю II групи;
  • 50 % пенсії за віком – особам з інвалідністю III групи.

У відомстві додали, що до страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності, крім набутого страхового стажу зараховується період із дня встановлення інвалідності до досягнення віку 60 років.

Як отримати послугу

На порталі «Дія» розповіли, що скористатись правом на отримання пенсії можна у територіальних органах Пенсійного фонду України. Відповідну заяву заявник може подати особисто (через представника)  чи заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на сайті ПФУ. 

Разом із заявою необхідно подати наступні документи: 

  • про місце проживання (реєстрації) особи;
  • про стаж;
  • копію свідоцтва про хворобу або довідка військово-лікарської комісії (для військовослужбовців строкової служби)
  • паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, при цьому представник додатково подає документ, що підтверджує його повноваження;
  • довідку про заробітну плату за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року;
  • довідку про нараховані суми грошового забезпечення та сплачені страхові внески;
  • довідку про реєстрацію місця проживання;
  • документи, які засвідчують особливий статус (за наявності).

За результатами розгляду заяву ПФУ приймає рішення про:

  • призначення пенсії по інвалідності;
  • відмову у призначенні пенсії.

Нагадаємо, що в Україні запустили новий важливий сервіс для пенсіонерів «Моя ідентифікація». У ньому міститься інформація про терміни проходження ідентифікації громадян. 

Теги: пенсіонери соцвиплати пенсія

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