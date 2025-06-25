В Україні запрацював новий сервіс для пенсіонерів

Користування сервісом «Моя ідентифікація» є підставою для продовження виплат пенсіонерам

В Україні запустили новий важливий сервіс для пенсіонерів. У ньому міститься інформація про терміни проходження ідентифікації громадян. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Пенсійний фонд України.

Новим сервісом «Моя ідентифікація» можуть скористатися користувачі, які мають статус «пенсіонер». Він дозволяє швидко та просто переконатися, що ідентифікація особи проведена. А це є важливим, тому що це, своєю чергою, є підставою для продовження виплат.

Для того, щоб скористатись сервісом, потрібно зробити кілька кроків:

зайти на вебпортал електронних послуг ПФУ;

авторизуватися одним зі способів;

увійти в особистий кабінет.

«Якщо ви пенсіонер, але у вашому особистому кабінеті сервіс не відображається, оновіть сторінку, натиснувши клавішу F5», – йдеться в повідомленні.

Крім того, що ПФУ наголошують, що якщо пенсіонер не потребує ідентифікації або жодного разу її не проходив, поля «дата» та «джерело» сервісу «Моя ідентифікація» будуть пусті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до 2070 року в Україні пенсіонерів стане більше, ніж працездатних. За даними KSE, одним із ключових факторів, що впливатиме на демографічну ситуацію та ринок праці, є інтеграція ветеранів. Після завершення бойових дій (прогноз на кінець 2025 року) частка ветеранів та їхніх сімей, які потребуватимуть особливої уваги, зросте до 15% населення, або 4-5 млн осіб. При цьому понад 60% ветеранів будуть молодше 40 років, що потребує переосмислення ветеранської політики з акцентом на їхню реінтеграцію в цивільне життя.