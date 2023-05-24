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Завдяки новим тарифам на розподіл обленерго зможуть підготуватись до зими – «Розумні електромережі України»

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Завдяки новим тарифам на розподіл обленерго зможуть підготуватись до зими – «Розумні електромережі України»
Поступове зростання тарифу затверджено для компаній, на території розташування яких не ведуться бойові дії та немає рішень стосовно застосування персональних санкцій
фото з відкритих джерел

Перегляд тарифів дає змогу компаніям готуватись до зими і підвищувати стійкість електромереж

Нові тарифи, які НКРЕКП ствердив для операторів системи розподілу дадуть змогу енергокомпаніям побороти фінансову кризу та підготуватись до нового опалювального сезону. Ці кошти на відновлення інфраструктури ОСР можуть брати тільки з тарифів, зазначили у спілці «Розумні електромережі України», що об’єднує 14 операторів системи розподілу в Україні.

Під час засідання НКРЕКП, яке відбулося 23-го травня, Регулятор ухвалив рішення про підвищення тарифів на розподіл електроенергії для більшості компаній-операторів систем розподілу. Поступове зростання тарифу затверджено для компаній, на території розташування яких не ведуться бойові дії та немає рішень стосовно застосування персональних санкцій.

«Нові тарифи нададуть змогу ОСР почувати себе набагато впевненіше, вийти з фінансової кризи та гідно підготуватися до нового опалювального сезону. Актуалізацією тарифів Регулятор продемонстрував професійний підхід до вирішення гострої енергетичної кризи, негативні наслідки якої зростали в останні півроку. Сьогодні зрозуміло, що опалювальний сезон буде складнішим, ніж минулий, а ОСР можуть брати кошти на відновлення інфраструктури виключно з тарифів. Перегляд тарифів дає змогу компаніям готуватись до зими і підвищувати стійкість електромереж», – зазначили в Спілці.

Також в об’єднанні ОСР зазначили, що регулятор має повернутись до розгляду питання повноцінного встановлення тарифу для обленерго Запорізької, Херсонської та Донецької областей. На їх думку, повинен бути встановлений окремий порядок, що дасть змогу компаніям виконувати як фінансові зобов’язання з виплат справедливої зарплатні та закупівлі втрат та диспетчеризації, так і продовжувати відновлювати електромережі та закуповувати матеріали для цього.

Нагадаємо, за підрахунками Київської школи економіки, ворожі обстріли завдали $8,3 млрд збитків українській енергоінфраструктурі.

Теги: НКРЕКП тарифи опалювальний сезон

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