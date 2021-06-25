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    Суд рассмотрит увольнение членов Тарифной комиссии НКРЭКУ в августе

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    Суд рассмотрит увольнение членов Тарифной комиссии НКРЭКУ в августе

    Суд первой инстанции вынес свое решение об увольнения 4 членов НКРЭКУ еще 16 марта 2021 года

    Шестой апелляционный административный суд перенес рассмотрение дела об увольнении четырех членов НКРЭКУ, включая председателя Валерия Тарасюка, на 4 августа.

    Об этом свидетельствует информация на правительственном портале «Судебная власть Украины».

    Судебное заседание запланировано на 10:10.

    Суд первой инстанции вынес свое решение об увольнения 4 членов НКРЭКУ еще 16 марта 2021 года. Свое решение он обосновал тем, что полномочия 4 из 6 членов истекли еще в январе 2020 года, поскольку они были назначены в обход конкурса и временно сроком на 3 месяца.

    Члены комиссии, которых суд постановил уволить, обжаловали решение, подав апелляции. К процессу также привлечен ряд энергетических компаний, включая «Прикарпатьеобоэнерго». Последнее заседание по делу состоялось 23 июня.

    Напомним, в начале июня НКРЭКУ пошло на публичный конфликт с Министерством энергетики. Поводом стало требование министерства к комиссии прекратить махинации на рынке электроэнергии, из-за которых государственные генерирующие компании потеряли миллиарды гривен.

    Махинации и схемы «торговли воздухом» в мае 2021 года привели к рекордному падению цен до 40 коп./кВт час, что кратно ниже себестоимости производства тока украинскими электростанциями.

    НКРЭКУ признала наличие махинаций и схем лишь 2 июня после заявлений Министерства энергетики. Однако прекратить спекуляции близких к комиссии трейдеров НКРЭКУ официально отказалась, отвергнув все предложения Минэнерго.

    Теги: НКРЭКУ увольнение Минэнерго
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    Суд рассмотрит увольнение членов Тарифной комиссии НКРЭКУ в августе