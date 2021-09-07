Власть должна не повышать налоги, а поддержать экспортеров, чтобы не допустить кризиса в промышленности, – эксперт

«Как только рынок руды идет вниз, первыми страдают такие страны, как Украина», – объяснил Каленков

Цены на сырье на мировых рынках падают, и сейчас власть должна поддержать украинских экспортеров, что позволит избежать экономического кризиса. Об этом заявил президент ОП «Укрметаллургпром» Александр Каленков.

«Рост цен закончился резким падением, обвалом, практически за один месяц больше чем на треть потеряла стоимость руда. Это значит, что экспорт наш также уменьшился на треть возможный. Это все оказывает влияние на курс гривны, курс доллара к гривне», – рассказал Каленков в эфире телеканала «Украина 24».

Он также отметил, что себестоимость производства руды у украинских производителей выше, чем у их зарубежных коллег, которые получают поддержку от государства, поэтому падение цен на сырье отразится на нас сильнее.

«Как только рынок идет вниз и проседает, первыми страдают такие страны, как Украина, у которых намного выше себестоимость. И есть большая вероятность, что с уменьшением цен, с уменьшением спроса со стороны Китая на железную руду мы столкнемся с огромной конкуренцией», – объяснил Каленков.

По его мнению, в таких условиях власть должна проводить политику поддержки экспортеров, а не повышать налоги для них.

«Сейчас важна грамотная государственная политика, в том числе и фискальная, налоговая политика. Уже сейчас ставки налогов, так называемая рента в Украине выше, чем во многих наших странах-конкурентах. Сейчас рассматривается вопрос повысить ее в разы», – сказал Каленков.

Он подчеркнул: повышение налогов для предприятий ГМК приведет к падению их конкурентоспособности, что негативно отразится на экономике в целом.

«Вы делаете нашу отрасль менее конкурентной, мы меньше продадим нашей продукции на рынках – пострадают и горнорудная отрасль, и металлургия. Но хуже всего, что пострадает вся украинская экономика и каждый житель. Он увидит это на валютных курсах, на инфляции и может почувствовать на себе это уже в этом году», – подытожил Каленков.

Как известно, стоимость железной руды на мировых рынках продолжает падение. Так, на момент завершения торгов 6 сентября, цена на бирже составила $131,50 за тонну. Предыдущий минимум был зафиксирован 19 августа: тогда цены на руду обвалились до $134,05/т., что является самым низким показателем с весны 2021 года. Таким образом, в сумме руда за месяц подешевела почти на 40%.

Ранее экономический эксперт Борис Кушнирук заявил, что в условиях падения мировых цен на металл и руду недопустимо повышать налоговое давление на предприятия ГМК: власть должна поддержать экспортеров и стимулировать рост внутреннего спроса на их продукцию, а также позаботиться о том, чтобы удержать курс гривни от обвала.

Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс (№5600), который предусматривает повышение ренты на добычу железной руды.