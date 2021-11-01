Власти необходимо запретить экспорт лома, иначе мы потеряем часть металлургической отрасли – эксперт

По словам эксперта, в Украине просто не останется металлолома для работы отечественных меткомбинатов и их придется останавливать

«Украина может потерять свой лом из-за просто желания торговать им как товаром», – Зинченко

Правительству необходимо немедленно ввести запрет на экспорт лома, иначе Украина потеряет часть металлургии. Об этом заявил директор GMK Center Станислав Зинченко.

«Сейчас за лом развернулась торговая война в мире. Лом сейчас является уже не просто обычным сырьем для металлургии, но и важным стратегическим сырьем для каждой страны, у которой есть металлургия. Причина очень проста. Сегодня единственный метод производить «зеленую» сталь, сталь с меньшими выбросами СО 2 , чтобы бороться с изменениями климата, – это производство с использование лома», – рассказал Зинченко.

По его словам, если нет такого сырья, как лом, металлургам придется использовать больше кокса, железорудного сырья, и тем самым выбрасывать больше СО 2 . В итоге производство стали станет более дорогим и конкурентоспособность украинских производителей на мировых рынках снизится, к тому же увеличится уровень загрязнения окружающей среды в стране. Поэтому все страны ведут борьбу именно на лом, в результате чего цена за это сырье на мировых рынках резко выросла, и его стали вывозить из Украины в огромных объемах.

«Украина может потерять свой лом из-за просто желания торговать им как товаром. Это очень большая проблема. По нашим предварительным оценкам в этом году лома экспортируют 700-800 тысяч тонн, а в следующем, если цена остается такой же и тенденция, тренд останется тот же, ломовики попробуют экспортировать его на 1,5 миллиона тонн», – прогнозирует Зинченко.

По словам эксперта, с учетом такой тенденции, в Украине просто не останется металлолома для работы отечественных меткомбинатов и их придется останавливать. Если правительство в ближайшее время не примет решения о запрете экспорта лома, отечественная металлургическая отрасль будет деградировать.

«С учетом того, что в Украине лома нет, то есть, неоткуда ему образовываться постоянно, значит, остановится несколько металлургических заводов, потому что нашим металлургам неоткуда будет брать лом. Лом у нас в большинстве своем бытовой. Если его начнут просто вывозить в погоне за разницей в цене, то тогда в короткое время ломовщики заработают немного больше, но в результате у нас может лечь отрасль, которая обеспечивает 15% ВВП и 40% экспорта – металлургия», – объяснил Зинченко.

Как известно, ранее объединения металлургов и Федерация работодателей Украины обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю и президенту Владимиру Зеленскому с просьбой ввести до 2024 года запрет на экспорт металлолома - в связи с тем, что отечественные предприятия испытывают дефицит сырья и вынуждены сокращать производство.

Позже Министерство экономики подготовило проект постановления о запрете экспорта металлолома. Однако его принятие по неизвестным причинам затянулось, а тем временем о намерении запретить экспорт лома уже заявили в Европейском союзе.