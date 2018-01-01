Аби завершити дослідження під Поштовою площею, археологам потрібно щонайменше кілька місяців, - краєзнавець

За словами краєзнавця, швидкість роботи впирається в юридичне вирішення проблеми

У Києві, під Поштовою площею, археологи нині досліджують нещодавно знайдену там вулицю ХІ-ХІІ століття. Ці роботи триватимуть ще щонайменше кілька місяців, розповідає в інтерв’ю «Главкому» краєзнавець, голова громадського об'єднання «Громадський рух «Почайна» Аннабелла Моріна. «Углибину там ще 4-5 метрів



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Вулиця ХІ-ХІІ століть, розташована під Поштовою площею

За словами краєзнавця, швидкість роботи впирається в юридичне вирішення проблеми

У Києві, під Поштовою площею, археологи нині досліджують нещодавно знайдену там вулицю ХІ-ХІІ століття. Ці роботи триватимуть ще щонайменше кілька місяців, розповідає в інтерв’ю «Главкому» краєзнавець, голова громадського об'єднання «Громадський рух «Почайна» Аннабелла Моріна.

«Углибину там ще 4-5 метрів історичного пласту. Нині дослідники перебувають на рівні XI-XII століття. А вниз якщо копати, то можна дійти до часів Хрещення Русі (VIII-IX ст.), а може, глибше», — розповідає Моріна.

За її словами, швидкість розкопок залежить від того, скільки людей задіяно на них.

«За сприятливих обставин дослідникам потрібно кілька місяців. Все впирається в юридичне вирішення проблеми. Якщо буде прийнятий цей проект рішення (про зведення музею – «Главком»), то простір під Поштовою площею повернеться місту», — говорить вона.

Нагадаємо, що дослідницькі роботи учених під Поштовою площею тривали з весни 2015-го. Але на початку 2017-го процес зупинився через небажання інвестора продовжувати фінансувати дослідження. Забудовником підземного простору площі виступає фірма, яку пов’язують із Андрієм Кравцем, відомим як «завгосп Януковича» (тендер на будівництво торговельного центру виграло створене за два місяці до конкурсу ТОВ «Хенсфорд-Україна» - «Главком»).

21-го лютого Комісія Київради з питань культури, туризму та інформаційної політики проголосувала за проектне рішення щодо збереження артефактів та розміщення музею на Поштовій площі.

Повну версію інтерв’ю читайте тут: Дослідниця історії Києва Аннабелла Моріна: Поштову площу передали фірмі «завгоспа Януковича» за 3,6 млн грн.