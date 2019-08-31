Аеропорт «Київ» не працюватиме 10 днів



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Від 2 до 12 вересня в аеропорт Київ триватиме ремонт

В аеропорт «Бориспіль» тимчасово перенесені рейси десяти авіакомпаній

Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) на початку вересня зачинять на ремонт.

Про це повідомили у пресслужбі аеропорту.

«Від 9:00 2 вересня до 9:00 12 вересня 2019 аеропорт «Київ» ім. Ігоря Сікорського буде закритий на прийом / випуск повітряних суден у зв'язку з проведенням поточного ремонту злітно-посадочної смуги (NOTAM A1437/19). Також буде проведено частковий ремонт руліжних доріжок №1 і №2», - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у компанії, вартість ремонтних робіт оцінюється в 33 млн грн.

«До закриття аеропорту всі авіакомпанії, які базувалися в аеропорту, перенесуть відправлення і прийом рейсів в аеропорт Бориспіль», - додали в аеропорту.

Окремо вказується, що для координації дій з підготовки до капітального ремонту, роботи з авіакомпаніями, пасажирами, підприємствами-суміжниками, а також виконання плану проведення ремонтних робіт в аеропорту створено оперативний штаб.