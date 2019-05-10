Аеропорт «Київ» похвалився збільшенням пасажиропотоку



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Названо найпопулярніші напрямки польотів

За квітень 2019 року Міжнародний аеропорт «Київ» ім. Ігоря Сікорського обслужив 216,3 тис. пасажирів, що на 17,7% більше, ніж у квітні 2018-го. Кількість пасажирів, обслужених на міжнародних рейсах - 210,5 тис., на внутрішніх рейсах - 5,8 тис. пасажирів. Про це повідомляє прес-служба аеропорту.

Кількість рейсів у квітні 2019 року склала 2 346 на приліт і виліт, що на 11,6% більше аналогічного періоду 2018 р., з них міжнародних рейсів - 1 950, внутрішніх - 396.

Найбільш популярні міжнародні напрямки в квітні 2019 року - Мінськ (Білорусь), Варшава (Польща), Рим (Італія), Анкара (Туреччина), Відень (Австрія), Берлін (Німеччина); внутрішні - Одеса, Запоріжжя, Львів.

За січень-квітень 2019 року Міжнародний аеропорт «Київ» обслужив 854,4 тис. пасажирів, що на 36,5% більше, ніж у січні-квітні 2018 р. Кількість пасажирів, обслужених на міжнародних рейсах, - 832,8 тис., на внутрішніх рейсах - 21,6 тис. пасажирів.

Кількість рейсів у січні-квітні 2019 року склала 9 015 на приліт і виліт, що на 18,6% більше аналогічного періоду 2018 р., з них міжнародних рейсів - 7 574, внутрішніх - 1 441.

Найбільш популярні міжнародні напрямки з початку 2019 року - Шарм-ель-Шейх (Єгипет), Варшава (Польща), Мінськ (Білорусь), Анкара (Туреччина), Відень (Австрія), Берлін (Німеччина), Рим (Італія); внутрішні - Одеса, Запоріжжя, Львів.