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    Активісти почали розбирати мішки біля офісу NewsOnе

    Активісти заявили, що «з розумінням» поставилися до заяви Авакова
    Активісти, які раніше здійснювали блокування NewsOnе, почали розбирати мішки біля офісу телеканалу. Про це йдеться в повідомленні на сайті NewsOnе. «Голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення та заступник міністра внутрішніх справ Троян... сьогодні на засіданні ми разом з ними дискутували з керівником NewsOne і з
    • Сьогодні, 01:26
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    <span>Офіс NewsOnе&nbsp;</span>
    Офіс NewsOnе 

    Активісти заявили, що «з розумінням» поставилися до заяви Авакова

    Активісти, які раніше здійснювали блокування NewsOnе, почали розбирати мішки біля офісу телеканалу.

    Про це йдеться в повідомленні на сайті NewsOnе.

    «Голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення та заступник міністра внутрішніх справ Троян... сьогодні на засіданні ми разом з ними дискутували з керівником NewsOne і з паном Головановим. Вони чітко дали зрозуміти, що каналу потрібно змінити інформаційну політику. ... Ми з розумінням поставилися до прохання міністра Авакова і керівника Нацради, що потрібно трохи переформатувати акцію, щоб люди все-таки могли проїхати», - пояснив один з активістів.

    У той же час, інші учасники збираються нібито «створити блокпост і перевіряти документи».

    Раніше NewsOne звинуватив правоохоронців у бездіяльності при блокуванні телеканалу. Зокрема, співробітників правоохоронних органів звинуватили в тому, що вони не приймають заходів щодо захисту журналістів. 

    Як повідомлялося, 3 грудня телеканал NewsOne заявив, що невідомі у військовій формі заблокували вхід у приміщення редакції. В'їзд до будівлі телеканалу заблоковано колючим дротом, також приїхала вантажівка з мішками з невідомим вмістом.

    Народний депутат Євген Мураєв, власник телеканалу, заявив, що відповідальним за блокування є керівник «Братства» Дмитро Корчинський.

    Сам Корчинський підтвердив це у Facebook і оголосив вимоги блокувальників. За його словами, вони вимагають вибачень від Мураєва, який назвав Революцію гідності «державним переворотом».

    Комітети Верховної Ради з питань культури і духовності, а також з питань свободи слова та інформації ініціюють проведення парламентських слухань щодо інформаційної безпеки у зв'язку з ситуацією з телеканалом NewsOne.

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