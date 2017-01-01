Блокування NewsOne: телеканал звинуватив правоохоронців у бездіяльності

У NewsOne заявляють, що блокування порушує Конвенцію про захист прав людини

Телеканал NewsOne звинувачує правоохоронців у бездіяльності під час блокування свого офісу. Про це йдеться в офіційній заяві NewsOne. «Співробітники правоохоронних органів, які присутні біля каналу та на очах яких так звані активісти здійснюють свої протиправні дії, не вживають жодних заходів для захисту журналістів та припинення



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У NewsOne заявляють, що блокування порушує Конвенцію про захист прав людини

Телеканал NewsOne звинувачує правоохоронців у бездіяльності під час блокування свого офісу.

Про це йдеться в офіційній заяві NewsOne.

«Співробітники правоохоронних органів, які присутні біля каналу та на очах яких так звані активісти здійснюють свої протиправні дії, не вживають жодних заходів для захисту журналістів та припинення незаконних дій», - йдеться у повідомленні.

На думку телеканалу, дії невідомих осіб можуть містити ознаки злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України. Серед них погрози вбивством, перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та погрози знищення чужого майна.

Крім цього зазначають, що такі дії порушують Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод.

Як повідомлялося, 3 грудня телеканал NewsOne заявив, що невідомі у військовій формі заблокували вхід у приміщення редакції. В'їзд до будівлі телеканалу заблоковано колючим дротом, також приїхала вантажівка з мішками з невідомим вмістом.

Народний депутат Євген Мураєв, власник телеканалу, заявив, що відповідальним за блокування є керівник «Братства» Дмитро Корчинський.

Сам Корчинський підтвердив це у Facebook і оголосив вимоги блокувальників. За його словами, вони вимагають вибачень від Мураєва, який назвав Революцію гідності «державним переворотом».

Комітети Верховної Ради з питань культури і духовності, а також з питань свободи слова та інформації ініціюють проведення парламентських слухань щодо інформаційної безпеки у зв'язку з ситуацією з телеканалом NewsOne.



