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    Андріївський узвіз грандіозно відсвяткує свій день народження

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    У вересні минулого року у Києві вперше відзначили день народження Андріївського узвозу - Андріївський узвіз грандіозно відсвяткує свій день народження
    У вересні минулого року у Києві вперше відзначили день народження Андріївського узвозу
    Фото: Укрінформ

    На Андріївському узвозі відбудеться фестиваль вуличних мистецтв

    У наступні вихідні, 7 та 8 вересня, кияни та гості міста запрошуються на фестиваль вуличних мистецтв – святкування Дня народження Андріївського узвозу.

    «У ці вихідні Андріївський узвіз перетвориться на платформу креативної свободи, де пройде фестиваль вуличних мистецтв, що поєднає в собі циркове, театральне, музичне, візуальне та кіномистецтво», – зазначають організатори.

    Партнери та друзі свята також підготують цікаву святкову програму з подарунками, танцями, піснями та майстер-класами.

    «Свято «День народження Андріївського узвозу» в запропонованому форматі стане знаковою подією в житті столиці, направленою на формування і укріплення іміджу Києва як потужного культурного центру, сприятиме туристичній привабливості та матиме позитивний суспільний резонанс. Захід сприятиме популяризації провідного досвіду проведення вуличних свят в єдиній стильовій концепції, а також утвердженню практики проведення якісних і самобутніх культурно-просвітницьких проектів у форматі «опен-ейр», які наслідують сучасні європейські тенденції», – впевнена директорка Департаменту культури Київської міської держадміністрації Діана Попова.

    Організатори очікують на святі майже 25 тисяч гостей.

    Коли: 10:00 – 22:00.

    Де: Андріївський узвіз.

    Вхід вільний.

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