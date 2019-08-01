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    Новини

    Аварії на добу залишили без води будинки на шести вулицях Києва (адреси)

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    Аварії на добу залишили без води будинки на шести вулицях Києва (адреси)

    Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень

    Сьогодні, 1 серпня, на мережі холодного водопостачання у Києві сталася низка аварій. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

    Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Малиновського, 11
    • вул. Малишка, 31а
    • вул. Бойченка, 14
    • вул. Миропільська, 3
    • вул. Доброхотова, 6, 3, 5, 7, 11
    • вул. Семашка, 17

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Нагадаємо, 31 липня через аварії на мережі без водопостачання були будинки на п'яти вулицях столиці.

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