Аварії на добу залишили без води будинки на шести вулицях Києва (адреси)



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Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень

Сьогодні, 1 серпня, на мережі холодного водопостачання у Києві сталася низка аварій. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Малиновського, 11

вул. Малишка, 31а

вул. Бойченка, 14

вул. Миропільська, 3

вул. Доброхотова, 6, 3, 5, 7, 11

вул. Семашка, 17

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

Нагадаємо, 31 липня через аварії на мережі без водопостачання були будинки на п'яти вулицях столиці.