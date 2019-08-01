Аварії на добу залишили без води будинки на шести вулицях Києва (адреси)
Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень
Сьогодні, 1 серпня, на мережі холодного водопостачання у Києві сталася низка аварій. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».
Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- вул. Малиновського, 11
- вул. Малишка, 31а
- вул. Бойченка, 14
- вул. Миропільська, 3
- вул. Доброхотова, 6, 3, 5, 7, 11
- вул. Семашка, 17
«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».
Нагадаємо, 31 липня через аварії на мережі без водопостачання були будинки на п'яти вулицях столиці.