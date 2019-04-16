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    Автодорівці звітують: підтоплень столичних вулиць немає

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    Робота насосних станцій і спеціальної техніки на проблемних ділянках вулично-дорожньої мережі - Автодорівці звітують: підтоплень столичних вулиць немає
    Робота насосних станцій і спеціальної техніки на проблемних ділянках вулично-дорожньої мережі
    Фото: Київавтодор

    Упродовж ночі фактів підтоплень на балансових об’єктах «Київавтодору» зафіксовано не було

    Гідротехнічні служби шляхово-експлуатаційних підприємств «Київавтодору» працюють у посиленому режимі. Про це повідомляє прес-служба комунальної корпорації.

    «Упродовж вечора 15 квітня та ночі 16 квітня, щоб не допустити підтоплень ділянок столичних вулиць та доріг під час зливи, було забезпечено безперебійну роботу насосних станцій і спеціальної техніки, яка на випадок підтоплень завчасно була розташована на проблемних ділянках вулично-дорожньої мережі», - йдеться в повідомленні.

    У «Київавтодорі» зазначили: упродовж ночі фактів підтоплень на балансових об’єктах підприємств корпорації зафіксовано не було.

    «В той же час нагадуємо, на балансі підприємств «Київавтодору» знаходиться лише 30% дощової каналізації столиці, решта – на балансі інших служб та комунальних підприємств, тому для усунення недоліків, у разі виникнення підтоплень, необхідно звертатися безпосередньо до балансоутримувача об’єкту», - додали в корпорації.

    Як відомо, у Києві йде дощ із вечора 15 квітня.

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