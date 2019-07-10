Автостанції Києва та області виставлено на продаж



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Центральний автовокзал Києва

Аукціон з продажу «Київпассервісу» відбудеться в системі ProZorro

Фонд державного майна України виставить на продаж державний пакет акцій акціонерного товариства «Київпассервіс». Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook в.о. глави ФДМ Віталій Трубаров.

Стартова ціна - 195,9 мільйонів гривень.

«Це об’єкт малої приватизації, відповідно аукціон відбудеться в системі ProZorro.Продажі 14 серпня 2019 року. Держава володіє 99,9 відсотками пакету акцій», - зазначив Трубаров.

Він нагадав, що у власностi АТ «Київпассервiс» перебуває шiсть автостанцiй у Києвi - «Поділ», «Дарниця», «Полісся», Центральний автовокзал, «Південна», «Дачна» - і вiсiмнадцять автостанцій у Київськiй областi.

«Інвестор зобов'язаний зберігати роботу автостанцій, погасити протягом шести місяців заборгованість із заробітної плати, не допустити звільнення працівників та виконувати колективний договір. Участь в аукціоні заборонено юридичним і фізичним особам та бенефіціарним власникам 10-ти і більше відсотків акцій, котрі мають відношення до держави-агресора РФ», - додав Трубаров.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у столиці шість автостанцій із десяти третій рік працюють у напівлегальному режимі. Так, станом на січень 2019 року, на офіційному сайті служби Укртрансбезпеки 6 автостанцій значаться як не атестовані. Це автостанції «Поділ», «Полісся», «Дарниця», «Дачна», «Південна», «Автовокзал Київ».