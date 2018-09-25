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    Багатокілометровий затор і пляшки по всій дорозі: на в’їзді у Київ сталася ДТП

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    У результаті ДТП з фури, що перевозила воду, по всій дорозі розлетілися пляшки - Багатокілометровий затор і пляшки по всій дорозі: на в’їзді у Київ сталася ДТП
    Фото: Еспресо
    У результаті ДТП з фури, що перевозила воду, по всій дорозі розлетілися пляшки

    На Брест-Литовському шосе вантажівка врізалася у мікроавтобус

    У вівторок, 25 вересня, у Святошинському районі Києва на в'їзді в місто сталася аварія за участі вантажівки Renault із причепом і мікроавтобуса Peugeot Expert.

    Про це повідомляють «Вартові Еспресо».

    ДТП трапилася на Брест-Литовському шосе на заході столиці. За словами водія мікроавтобуса, він рухався в напрямку центру столиці та зупинився перед пішохідним переходом пропустити людей. У цей момент в нього в‘їхав вантажний автомобіль. Від удару Peugeot розвернуло в протилежний бік, а з фури, що перевозила воду, по всій дорозі розлетілися пляшки.

    Унаслідок зіткнення постраждала пасажирка мікроавтобуса. Її з травмами різного ступеня тяжкості забрала «швидка».

    На в‘їзді у Київ утворився затор довжиною у кілька кілометрів.

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    Багатокілометровий затор і пляшки по всій дорозі: ДТП на в’їзді у Київ
    Багатокілометровий затор і пляшки по всій дорозі: ДТП на в’їзді у Київ
    Багатокілометровий затор і пляшки по всій дорозі: ДТП на в’їзді у Київ
    Багатокілометровий затор і пляшки по всій дорозі: ДТП на в’їзді у Київ
    Багатокілометровий затор і пляшки по всій дорозі: ДТП на в’їзді у Київ
    Багатокілометровий затор і пляшки по всій дорозі: ДТП на в’їзді у Київ

    Як повідомлялося, 25 вересня в Києві на Столичному шосе сталася смертельна ДТП: Mercedes Sprinter збив жінку, яка переходила дорогу в недозволеному місці.

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