Багатокілометровий затор і пляшки по всій дорозі: ДТП на в’їзді у Київ

Багатокілометровий затор і пляшки по всій дорозі: на в’їзді у Київ сталася ДТП
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На Брест-Литовському шосе вантажівка врізалася у мікроавтобус
У вівторок, 25 вересня, у Святошинському районі Києва на в'їзді в місто сталася аварія за участі вантажівки Renault із причепом і мікроавтобуса Peugeot Expert.
Про це повідомляють «Вартові Еспресо».
ДТП трапилася на Брест-Литовському шосе на заході столиці. За словами водія мікроавтобуса, він рухався в напрямку центру столиці та зупинився перед пішохідним переходом пропустити людей. У цей момент в нього в‘їхав вантажний автомобіль. Від удару Peugeot розвернуло в протилежний бік, а з фури, що перевозила воду, по всій дорозі розлетілися пляшки.
Унаслідок зіткнення постраждала пасажирка мікроавтобуса. Її з травмами різного ступеня тяжкості забрала «швидка».
На в‘їзді у Київ утворився затор довжиною у кілька кілометрів.
Як повідомлялося, 25 вересня в Києві на Столичному шосе сталася смертельна ДТП: Mercedes Sprinter збив жінку, яка переходила дорогу в недозволеному місці.