Смертельна ДТП на Столичному шосе: мікроавтобус збив жінку (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Інформатор ДТП сталася в районі станції метро «Видубичі»

Жінка вибігла на дорогу в недозволеному для переходу місці і потрапила під мікроавтобус

У вівторок, 25 вересня, в Києві на Столичному шосе сталася смертельна ДТП: Mercedes Sprinter збив жінку, яка переходила дорогу в недозволеному місці.

Аварія трапилася близько 00:40. Про це повідомляє Інформатор.

За словами водія Mercedes, він їхав по Столичному шосе в бік Подолу. В районі станції метро «Видубичі», в недозволеному для переходу місці, на дорогу вибігла жінка. Він намагався її об'їхати і гальмувати, але безрезультатно. Вона потрапила під колеса рівно посередині мікроавтобуса.

Трохи пізніше на місце ДТП прийшов чоловік, який представився цивільним чоловіком загиблої. Він розповів, що жінка напередодні трагедії вживала алкоголь. Вони разом після роботи чекали електричку. Його дружина згадала, що забула на роботі якісь речі. Жінка побігла по них прямо через Столичне шосе, нехтуючи підземним переходом, де її і збив мікроавтобус.

Медикам, які прибули на місце події, залишалося лише констатувати смерть. На вигляд загиблій близько 40 років.

На місці працювала патрульна поліція і слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, 24 вересня в Києві на вулиці Братиславській сталася смертельна ДТП: Renault Master збив чоловіка.