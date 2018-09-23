Бал котів у Києві: відео



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Виставка котів у Києві

Крім виставки у Європейському домі пройшли змагання серед хвостатих

У суботу та неділю, 22 і 23 вересня, в Європейському домі проходить бал котів. У ці дні на святі побували понад 250 котів, кішок і кошенят.

Крім виставки тут також проводяться змагання серед хвостатих в самих різних номінаціях.

На виставці також можна придбати вихованих кошенят з різних розплідників України, які отримали медичний догляд.

Тут також можна отримати консультацію від ветлікаря про догляд за хвостатим, його характер і виставкові перспективи.

Джерело: Інформатор