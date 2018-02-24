Батьки дитини, яка травмувалась у аквапарку Дрім Тауна, звернулись до киян

В аквапарку на дитину впала конструкція гірки

Жахливий випадок стався у суботу в столичному аквапарку, який знаходиться в торгівельному центрі Dream Town. Як повідомила мама хлопчика, на нього впала частина конструкції гірки, по якій він з'їжджав. Дитину госпіталізували. Батько викликав «швидку допомогу», хлопчика відвезли до міської лікарні на Підвисоцького, де наклали



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В аквапарку на дитину впала конструкція гірки

Жахливий випадок стався у суботу в столичному аквапарку, який знаходиться в торгівельному центрі Dream Town.

Як повідомила мама хлопчика, на нього впала частина конструкції гірки, по якій він з'їжджав. Дитину госпіталізували.

Батько викликав «швидку допомогу», хлопчика відвезли до міської лікарні на Підвисоцького, де наклали йому 34 шви.

За словами матері, батьки планують в майбутньому робити дитині пластику лоба.

Мама дитини звернулася до киян:

«Хочу поделиться печальным происшествием, которое произошло с моим сыном вчера 24.02.2018 в Киевском Аквапарке Дрим Таун около 17-00.

Ребенок съезжал с горки и на него в момент спуска обрушилась верхняя конструкция горки ( в виде какой то решетки ,сейчас трудно сказать, что это точно было). Когда сын оказался уже внизу он ( по его словам) не понял что с ним произошло ( как он описывает " был сильный удар по голове, потом потемнело в глазах, сильная боль и сквозь туман вижу как бежит ко мне папа и кричит чтобы звали врачей"), в глазах отца - лицо ребенка всё в крови, ужас в голове, что может потерять сына и будет ли он жить и что вообще произошло. Была вызвана Отцом скорая помощь и ребенка отвезли в городскую больницу на Подвысоцкого (р-н метро Дружбы Народов).

–––В больнице сыну наложили 34 шва!!!–––

Врач прокоментировала, что рана глубокая и достает до кости черепа, но слава Богу кость не задета. Ребенку прописали антибиотики и успокоительные, каждый день мы должны появляться к врачу, тк. рана глубокая и надо наблюдать процесс заживления.

У ребенка постоянно болит голова ( рана), т.к. наркоз прошел, ребенок пьет таблетки против этой боли. Ребенок спит со стонами, и очень переживает, что теперь на его лице останутся шрамы. Конечно, мы родители понимаем, что в будущем мы будем делать пластику лба, чтобы убрать какой-либо дискомфорт сыну и внешне убрать рану, которую он получил в радостном месте препровождения для всей семьи в Аквапарке Дрим Таун., но кто уберет этот рубец с памяти ребенка и тот ужас, который он пережил и переживает(((.

Со своей стороны хочу обратиться ко всем:

Подумайте прежде чем идти и отдыхать в это место, готовы ли вы рисковать жизнью своей и своего ребенка, ведь на нашем месте могла и может оказаться любая семья и что это опасное состояние горки не случайно, как оказалось с этой горкой были уже проблемы и руководство аквапарка не решило его в полной мере, а просто халтурно скрыло.

Своим постом хочу уведомить об опасности всех людей, кто планирует посетить этот парк и надеюсь, что все же будут наказаны те люди, которые отвечают за безопасность конструкций и людей в момент отдыха!

Берегите себя и своих детей от таких мест!

PS на фото уже рана с наложенными 34 швами. Фото с раной до зашивания тут не выставляю, тк все же на это тяжел осмотреть, фото предоставим уже в необходимых местах.

А еще в новостях, которые появились в интернете об этом случае возмущает фраза «травми виявилися не серйозними» - стресс ребенка, ужас в глазах родителей и 34 шва с детальнейшим лечение - вот это называется у нас «не серйозна стравма».

Прошу поделиться моим постом, чтобы как можно больше людей узнали об этом ужасном случае в Киевском Аквапарке Дрим Таун!

Продолжение.

Я Благодарна каждому за Ваши пожелания в выздоровлении нашему ребенку.

Благодаря силе Ваших репостов с нами связался Гарик Корогодский . Завтра с отцом Роман Бондарь встретится администрация Аквапарка.

Буду информировать Вас о дальнейших решениях.

Спасибо Огромное за поддержку!»