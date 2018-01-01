Постраждалому хлопчику у київському аквапарку наклали 34 шви
- Вчора, 23:25
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Дитина з'їжджала з гірки і на неї в момент спуску обвалилася верхня конструкція гірки
У суботу в київському аквапарку в торговому центрі Dream Town на хлопчика впала частина конструкції гірки, по якій він з'їжджав. Дитину госпіталізували.
Про це повідомила в Facebook мама постраждалого хлопчика Олена Ладан-Павленко.
За її словами, у суботу близько 17:00 син з батьком були в аквапарку.
«Дитина з'їжджала з гірки і на неї в момент спуску обвалилася верхня конструкція гірки (у вигляді якоїсь решітки, зараз важко сказати, що це точно було)», - розповідає Ладан-Павленко.
В результаті дитина отримала травму голови.
Батько викликав «швидку допомогу», хлопчика відвезли до міської лікарні на Підвисоцького, де наклали йому 34 шви.
За словами матері, батьки планують в майбутньому робити дитині пластику лоба.
Раніше ЗМІ повідомляли, що у столичному аквапарку на дитину обвалилися стеля.