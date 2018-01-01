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    Постраждалому хлопчику у київському аквапарку наклали 34 шви

    Дитина з'їжджала з гірки і на неї в момент спуску обвалилася верхня конструкція гірки
    У суботу в київському аквапарку в торговому центрі Dream Town на хлопчика впала частина конструкції гірки, по якій він з'їжджав. Дитину госпіталізували. Про це повідомила в Facebook мама постраждалого хлопчика Олена Ладан-Павленко. За її словами, у суботу близько 17:00 син з батьком були в аквапарку. «Дитина з'їжджала з гірки і на неї в
    • Вчора, 23:25
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    Інцидент стався в&nbsp;аквапарку торгового центру Dream Town
    Інцидент стався в аквапарку торгового центру Dream Town

    Дитина з'їжджала з гірки і на неї в момент спуску обвалилася верхня конструкція гірки

    У суботу в київському аквапарку в торговому центрі Dream Town на хлопчика впала частина конструкції гірки, по якій він з'їжджав. Дитину госпіталізували.

    Про це повідомила в Facebook мама постраждалого хлопчика Олена Ладан-Павленко.

    За її словами, у суботу близько 17:00 син з батьком були в аквапарку.

    «Дитина з'їжджала з гірки і на неї в момент спуску обвалилася верхня конструкція гірки (у вигляді якоїсь решітки, зараз важко сказати, що це точно було)», - розповідає Ладан-Павленко.

    В результаті дитина отримала травму голови.

    Батько викликав «швидку допомогу», хлопчика відвезли до міської лікарні на Підвисоцького, де наклали йому 34 шви.

    За словами матері, батьки планують в майбутньому робити дитині пластику лоба.

    Раніше ЗМІ повідомляли, що у столичному аквапарку на дитину обвалилися стеля.

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