Постраждалому хлопчику у київському аквапарку наклали 34 шви

Дитина з'їжджала з гірки і на неї в момент спуску обвалилася верхня конструкція гірки

У суботу в київському аквапарку в торговому центрі Dream Town на хлопчика впала частина конструкції гірки, по якій він з'їжджав. Дитину госпіталізували. Про це повідомила в Facebook мама постраждалого хлопчика Олена Ладан-Павленко. За її словами, у суботу близько 17:00 син з батьком були в аквапарку. «Дитина з'їжджала з гірки і на неї в



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Інцидент стався в аквапарку торгового центру Dream Town

Дитина з'їжджала з гірки і на неї в момент спуску обвалилася верхня конструкція гірки

У суботу в київському аквапарку в торговому центрі Dream Town на хлопчика впала частина конструкції гірки, по якій він з'їжджав. Дитину госпіталізували.

Про це повідомила в Facebook мама постраждалого хлопчика Олена Ладан-Павленко.

За її словами, у суботу близько 17:00 син з батьком були в аквапарку.

«Дитина з'їжджала з гірки і на неї в момент спуску обвалилася верхня конструкція гірки (у вигляді якоїсь решітки, зараз важко сказати, що це точно було)», - розповідає Ладан-Павленко.

В результаті дитина отримала травму голови.

Батько викликав «швидку допомогу», хлопчика відвезли до міської лікарні на Підвисоцького, де наклали йому 34 шви.

За словами матері, батьки планують в майбутньому робити дитині пластику лоба.

Раніше ЗМІ повідомляли, що у столичному аквапарку на дитину обвалилися стеля.